США отозвали лицензию на операции с иранской нефтью

5 июля Bloomberg писал, что количество судов, проходящих через Ормузский пролив по оманскому маршруту, сократилось до минимума. Это произошло после того, как несколько танкеров развернулись прямо во время транзита. 3–4 июля как минимум восемь судов были замечены за резким разворотом на оманском маршруте. Четыре из них затем направились на север, в сторону иранского фарватера. 5 июля число проходящих по этому маршруту судов упало до единиц. Одно из судов, развернувшихся 4 июля, на следующий день предприняло новую попытку пройти проливом. Другие капитаны предпочитают пересекать пролив в темное время суток. По данным Kpler, 4 июля через Ормуз прошло 19 судов, но лишь одно открыто заявило о транзите вдоль оманского берега. Для сравнения: 3 июля таких судов было 13.