США отозвали лицензию на операции с иранской нефтью

США отозвали лицензию на операции с иранской нефтьюЗаявление прозвучало на фоне атак на корабли в Ормузском проливе
Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) объявило об отзыве лицензии, которая предусматривает разрешение на поставку и продажу нефти и нефтепродуктов из Ирана. Об этом сообщили в ведомстве.
Как сообщил Reuters со ссылкой на представителя американской администрации, решение принято на фоне событий в Ормузском проливе. Агентство отмечает, что поводом для такого шага стали сообщения о трех танкерах, которые в последние дни были поражены неизвестными снарядами в Ормузском проливе и в прилегающих районах.
7 июля Reuters со ссылкой на источники в сфере морской безопасности сообщило, что катарский танкер для перевозки сжиженного природного газа Al Rekayyat получил значительные повреждения в результате ракетного обстрела в районе Ормузского пролива. После атаки на судне возник пожар в машинном отделении, из-за чего танкер оказался под угрозой взрыва.
Иранская телерадиовещательная корпорация IRIB заявила, что судно пыталось пройти через Ормузский пролив при поддержке военно-морских сил США. По данным телеканала, танкер «стал целью атаки после того, как проигнорировал неоднократные предупреждения».
5 июля Bloomberg писал, что количество судов, проходящих через Ормузский пролив по оманскому маршруту, сократилось до минимума. Это произошло после того, как несколько танкеров развернулись прямо во время транзита. 3–4 июля как минимум восемь судов были замечены за резким разворотом на оманском маршруте. Четыре из них затем направились на север, в сторону иранского фарватера. 5 июля число проходящих по этому маршруту судов упало до единиц. Одно из судов, развернувшихся 4 июля, на следующий день предприняло новую попытку пройти проливом. Другие капитаны предпочитают пересекать пролив в темное время суток. По данным Kpler, 4 июля через Ормуз прошло 19 судов, но лишь одно открыто заявило о транзите вдоль оманского берега. Для сравнения: 3 июля таких судов было 13.