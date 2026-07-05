Судоходство через Ормузский пролив вдоль побережья Омана упало до минимума
Количество судов, проходящих через Ормузский пролив по оманскому маршруту, сократилось до минимума. Это произошло после того, как несколько танкеров развернулись прямо во время транзита, сообщает Bloomberg.
3–4 июля как минимум восемь судов были замечены за резким разворотом на оманском маршруте. Четыре из них затем направились на север, в сторону иранского фарватера. 5 июля число проходящих по этому маршруту судов упало до единиц.
Одно из судов, развернувшихся в 4 июля, на следующий день предприняло новую попытку пройти проливом. Другие капитаны предпочитают пересекать пролив в темное время суток. По данным Kpler, 4 июля через Ормуз прошло 19 судов, но лишь одно открыто заявило о транзите вдоль оманского берега. Для сравнения: 3 июля таких судов было 13.
Иран неоднократно заявлял, что суда должны следовать только по маршруту, утвержденному властями Исламской Республики. КСИР уточнил, что гражданские суда могут передвигаться только по определенному маршруту с разрешения ВМС Ирана. НАТО обсуждает возможность помощи коммерческим судам в проходе через заблокированный пролив.