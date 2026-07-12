Politico: Вэнс может стать «козлом отпущения» за срыв сделки с Ираном

Источники Politico отмечают, что срыв перемирия был неизбежен, поскольку меморандум не урегулировал два ключевых разногласия: увязку прекращения огня в Ливане с ситуацией в Ормузском проливе, а также вопрос контроля над самим проливом. Ситуация обострилась на этой неделе после того, как США нанесли новые удары по Ирану. Это привело к росту цен на нефть и вызвало беспокойство среди республиканцев перед промежуточными выборами.