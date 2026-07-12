Politico: Вэнс может стать «козлом отпущения» за срыв сделки с Ираном
Ответственность за срыв американо-иранского диалога и несоблюдение Исламабадского меморандума может быть возложена на вице-президента США Джей Ди Вэнса как на центрального участника переговоров с Тегераном. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, Вэнс, который активно участвовал в разработке меморандума, рискует понести политические потери в случае провала мирного процесса. «Он – тот, кому есть что терять больше всех. Этот меморандум, скорее всего, проигрышный, и он его автор», – заявил бывший чиновник Белого дома.
Источники Politico отмечают, что срыв перемирия был неизбежен, поскольку меморандум не урегулировал два ключевых разногласия: увязку прекращения огня в Ливане с ситуацией в Ормузском проливе, а также вопрос контроля над самим проливом. Ситуация обострилась на этой неделе после того, как США нанесли новые удары по Ирану. Это привело к росту цен на нефть и вызвало беспокойство среди республиканцев перед промежуточными выборами.
По словам бывшего чиновника администрации Дональда Трампа, помощники Вэнса «действительно верят, что они выполняют некую альтруистическую миссию по спасению мира». Однако многие республиканцы скептически оценивают его шансы избежать ответственности, если война на Ближнем Востоке обернется катастрофой, а цены на бензин продолжат расти.
Эскалация между США и Ираном возобновилась 8 июля взаимными ударами. 10 июля газета The Wall Street Journal писала, что меморандум США и Ирана сорвался из-за п. 5. Тегеран обязался обеспечить безопасный проход судов на 60 дней и обсудить управление проливом с Оманом. США сочли это шансом открыть пролив, Иран – основанием для исключительного контроля. Вашингтон с этим не согласился.
11 июля в Маскате министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретился со своим оманским коллегой Сайидом Бадром аль-Бусаиди. Стороны обсудили механизмы обеспечения безопасного прохода судов в проливе. Оман подготовил проект соглашения по регулированию судоходства в Ормузском проливе, предусматривающий два отдельных маршрута под разным контролем. Южный маршрут в оманских водах останется свободным для судоходства на прежних условиях. Для прохода по северному коридору через территориальные воды Ирана потребуется разрешение Тегерана, плата за проход не предусмотрена.
Утром 12 июля военно-морские силы Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива до прекращения вмешательства США в регионе.