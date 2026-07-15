Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CBOM7,712+0,69%CNY Бирж.11,44-0,28%IMOEX2 111,9-2,71%RTSI853,41-3,29%RGBI111,78-0,73%RGBITR747,75-0,68%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США объявили о второй волне ударов по Ирану

Иранский телеканал Press TV сообщает о взрывах на юге и юго-западе страны
Ведомости

Вооруженные силы США начали вторую волну ударов по Ирану, целью которой стали объекты, связанные с возможностью Тегерана «угрожать судоходству в Ормузском проливе». Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х.

В CENTCOM заявили, что удары направлены на дальнейшее снижение возможностей Ирана атаковать коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив.

«Вооруженные силы США привлекают Иран к ответственности по указанию главнокомандующего», – сказано в сообщении.

Иранский телеканал Press TV сообщил, что взрывы слышны в районе южного портового города Бендер-Аббас, американской авиабазы Шейх-Иса в Бахрейне и в четырех районах города Ахваз на юго-западе Ирана.

В CENTCOM заявили о новой волне атак на Иран 15 июля. Число погибших в Иране в результате новых ударов США выросло до 35. Среди погибших две женщины и подросток. Число пострадавших увеличилось до 300.

Президент США Дональд Трамп отмечал, что американские атаки на Иран будут продолжаться до тех пор, пока он не скажет «хватит». По словам Трампа, вооруженные силы Ирана «ослабли до очень низкого уровня» после неоднократных ударов США.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её