США объявили о второй волне ударов по Ирану

США объявили о второй волне ударов по ИрануИранский телеканал Press TV сообщает о взрывах на юге и юго-западе страны
Вооруженные силы США начали вторую волну ударов по Ирану, целью которой стали объекты, связанные с возможностью Тегерана «угрожать судоходству в Ормузском проливе». Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х.
В CENTCOM заявили, что удары направлены на дальнейшее снижение возможностей Ирана атаковать коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив.
«Вооруженные силы США привлекают Иран к ответственности по указанию главнокомандующего», – сказано в сообщении.
Иранский телеканал Press TV сообщил, что взрывы слышны в районе южного портового города Бендер-Аббас, американской авиабазы Шейх-Иса в Бахрейне и в четырех районах города Ахваз на юго-западе Ирана.
В CENTCOM заявили о новой волне атак на Иран 15 июля. Число погибших в Иране в результате новых ударов США выросло до 35. Среди погибших две женщины и подросток. Число пострадавших увеличилось до 300.
Президент США Дональд Трамп отмечал, что американские атаки на Иран будут продолжаться до тех пор, пока он не скажет «хватит». По словам Трампа, вооруженные силы Ирана «ослабли до очень низкого уровня» после неоднократных ударов США.