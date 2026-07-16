The Hill: США потребуется четыре года, чтобы восстановиться после войны с Ираном
Соединенным Штатам потребуется не менее четырех лет, чтобы полностью восстановить запасы вооружений, израсходованных в ходе военной операции против Ирана, если конгресс одобрит необходимое финансирование. Об этом пишет газета The Hill со ссылкой на военных экспертов.
По данным издания, во время почти 40-дневной кампании против Ирана американские военные использовали более 13 000 высокоточных боеприпасов. Как отмечает Центр стратегических и международных исследований
В связи с этим Пентагон добивается от конгресса дополнительного финансирования на пополнение арсеналов помимо рекордного запроса оборонного бюджета на 2027 финансовый год в размере $1,5 трлн. Возобновление масштабной военной операции против Ирана, отмечает издание, может еще больше увеличить этот срок.
15 июля вооруженные силы США начали вторую волну ударов по Ирану, целью которой стали объекты, связанные с возможностью Тегерана «угрожать судоходству в Ормузском проливе». В CENTCOM заявили, что удары направлены на дальнейшее снижение возможностей Ирана атаковать коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив.
Президент США Дональд Трамп отмечал, что американские атаки на Иран будут продолжаться до тех пор, пока он не скажет «хватит». По словам Трампа, вооруженные силы Ирана «ослабли до очень низкого уровня» после неоднократных ударов США.