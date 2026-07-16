The Hill: США потребуется четыре года, чтобы восстановиться после войны с Ираном

По данным издания, во время почти 40-дневной кампании против Ирана американские военные использовали более 13 000 высокоточных боеприпасов. Как отмечает Центр стратегических и международных исследований (организация признана нежелательной на территории РФ) (CSIS), было израсходовано около 50% запасов ракет для комплексов Patriot, более половины боекомплекта THAAD и свыше 45% запасов ракет Precision Strike Missile.