МИД Ирана процитировал Достоевского, обвинив США в зависимости от «лжи»

«Человек, который лжет самому себе и слушает собственную ложь, доходит до того, что уже не может отличить правду ни в себе, ни вокруг себя, и потому утрачивает всякое уважение и к себе, и к другим», – привел Багаи отрывок из произведения Достоевского в соцсети Х.