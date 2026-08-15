МИД Ирана процитировал Достоевского, обвинив США в зависимости от «лжи»
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи процитировал слова старца Зосимы из романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы», обвинив внешнюю политику США в «крайней зависимости от лжи».
«Человек, который лжет самому себе и слушает собственную ложь, доходит до того, что уже не может отличить правду ни в себе, ни вокруг себя, и потому утрачивает всякое уважение и к себе, и к другим», – привел Багаи отрывок из произведения Достоевского в соцсети Х.
Представитель иранского внешнеполитического ведомства заявил, что эта цитата «точно описывает» ситуацию, в которой оказались система государственного управления США и американская внешняя политика в отношении Ирана и региона.
12 августа The Atlantic писал, что Белый дом сменил тактику в отношении Ирана, отказавшись как от дипломатии, так и от военных действий. Согласно данным издания, администрация США теперь делает ставку на финансовые санкции и морскую блокаду иранских портов. Прежние меры не сработали, а новая стратегия потребует выдержки, констатировал The Atlantic. Советники Трампа, по данным журнала, в частных беседах признают: импульсивные посты президента в соцсетях могут спровоцировать эскалацию и сорвать план.
14 августа президент США Дональд Трамп дал обещание, что Ормузский пролив станет американской территорией после того, как закончится конфликт с Ираном.