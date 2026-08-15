Трамп пообещал сделать Ормузский пролив территорией США
Президент США Дональд Трамп дал обещание, что Ормузский пролив станет американской территорией после того, как закончится конфликт с Ираном. Об этом американский лидер заявил во время мероприятия на Лонг-Айленде, его слова приводит издание The New York Post.
«После того как мы победим Иран, который уже потерпел серьезное поражение, я объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов», – подчеркнул Трамп.
12 августа The Atlantic писал, что Белый дом сменил тактику в отношении Ирана, отказавшись как от дипломатии, так и от военных действий. Согласно данным издания, администрация США теперь делает ставку на финансовые санкции и морскую блокаду иранских портов. Прежние меры не сработали, а новая стратегия потребует выдержки, констатировал The Atlantic. Советники Трампа, по данным журнала, в частных беседах признают: импульсивные посты президента в соцсетях могут спровоцировать эскалацию и сорвать план.
5 августа Трамп пригрозил Ирану «очень сильным ударом», если сделка по Ормузскому проливу не будет заключена. Он назвал переговоры позитивными, но предупредил о последствиях в случае отступления.