Трамп пообещал сделать Ормузский пролив территорией США

12 августа The Atlantic писал, что Белый дом сменил тактику в отношении Ирана, отказавшись как от дипломатии, так и от военных действий. Согласно данным издания, администрация США теперь делает ставку на финансовые санкции и морскую блокаду иранских портов. Прежние меры не сработали, а новая стратегия потребует выдержки, констатировал The Atlantic. Советники Трампа, по данным журнала, в частных беседах признают: импульсивные посты президента в соцсетях могут спровоцировать эскалацию и сорвать план.