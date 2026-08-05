Трамп заявил, что Ормуз скоро откроется, или США ударят по Ирану

4 августа глава министерства финансов США Скотт Бессент заявлял, что Иран и США могут договориться об открытии Ормузского пролива «уже завтра». По его словам, Иран не сможет взимать плату за проход судов. Бессент отметил, что даже после открытия Ормузского пролива США ожидают падения цен на нефть. В Ормузском проливе находятся суда с нефтью и газом, ожидающие открытия пролива.