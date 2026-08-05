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Трамп заявил, что Ормуз скоро откроется, или США ударят по Ирану

Ведомости

Ормузский пролив очень скоро откроется, или Иран «получит по заслугам», заявил президент США Дональд Трамп. Его слова приводит Reuters.

«Если они снова отступят, им придется очень плохо», – сказал Трамп.

По словам американского лидера, 4 августа с Ираном велись «переговоры, которые длились целый день». Трамп назвал их позитивными, но пригрозил нанести по исламской республике «очень сильный удар», если сделка не будет заключена.

4 августа глава министерства финансов США Скотт Бессент заявлял, что Иран и США могут договориться об открытии Ормузского пролива «уже завтра». По его словам, Иран не сможет взимать плату за проход судов. Бессент отметил, что даже после открытия Ормузского пролива США ожидают падения цен на нефть. В Ормузском проливе находятся суда с нефтью и газом, ожидающие открытия пролива.

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