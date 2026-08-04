Бессент анонсировал скорое открытие Ормузского пролива

Бессент добавил, что Иран не сможет взимать плату за проход судов. При этом, как отмечает телеканал, после заявлений министра фьючерсы на сырую нефть в США падали примерно на 4% (ниже $77 за баррель). Бессент отметил, что даже после открытия Ормузского пролива США ожидают падения цен на нефть. Он пояснил, что в Ормузском проливе находятся суда с нефтью и газом, ожидающие открытия пролива.