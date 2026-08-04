Бессент анонсировал скорое открытие Ормузского пролива
Глава министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что Иран и США могут договориться об открытии Ормузского пролива «уже завтра», сообщил телеканал CNBC.
«Мы ведем переговоры с Ираном. Есть шанс, что сегодня или завтра мы заключим сделку, которая позволит открыть пролив и приблизиться к более нормализованному положению в этом конфликте», – сказал он.
Бессент добавил, что Иран не сможет взимать плату за проход судов. При этом, как отмечает телеканал, после заявлений министра фьючерсы на сырую нефть в США падали примерно на 4% (ниже $77 за баррель). Бессент отметил, что даже после открытия Ормузского пролива США ожидают падения цен на нефть. Он пояснил, что в Ормузском проливе находятся суда с нефтью и газом, ожидающие открытия пролива.
«Мы могли бы увидеть значительный рост торговли, когда цены снизятся», – сказал в заключение министр.
1 августа президент США Дональд Трамп заявил, что США отменяют планируемую атаку на Иран из-за прогресса в переговорах. Трамп намерен немедленно повторно открыть Ормузский пролив посредством предлагаемого соглашения.