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Главная / Политика /

Трамп: переговоры с Ираном возобновятся 3 августа

Ведомости

США начнут переговоры с Ираном 3 августа, объявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы просто посмотрим, сможем ли мы заключить сделку. Я не собираюсь убивать людей», – сказал он (цитата по Bloomberg).

Накануне Трамп объявил об отмене атак на Иран на фоне прогресса в переговорах. Вашингтон согласился с просьбами Тегерана и других стран Ближнего Востока «отложить любую атаку, если условия сделки согласованы», утверждал президент США.

Телеканал CNN сообщал, что Трамп переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, который выразил обеспокоенность по поводу планов возможных ударов по Ирану. Президент США подтвердил переговоры с наследным принцем. По его словам, саудовская сторона предпочитает сделку нападению, поскольку «никогда не знаешь, к чему приводят такие нападения».

Американская и иранская стороны обсудят соглашение, которое, по заявлению Трампа, будет включать немедленное повторное открытие Ормузского пролива и «прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана».

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