Трамп: переговоры с Ираном возобновятся 3 августа

Телеканал CNN сообщал, что Трамп переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, который выразил обеспокоенность по поводу планов возможных ударов по Ирану. Президент США подтвердил переговоры с наследным принцем. По его словам, саудовская сторона предпочитает сделку нападению, поскольку «никогда не знаешь, к чему приводят такие нападения».