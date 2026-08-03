Трамп: переговоры с Ираном возобновятся 3 августа
США начнут переговоры с Ираном 3 августа, объявил американский президент Дональд Трамп.
«Мы просто посмотрим, сможем ли мы заключить сделку. Я не собираюсь убивать людей», – сказал он (цитата по Bloomberg).
Накануне Трамп объявил об отмене атак на Иран на фоне прогресса в переговорах. Вашингтон согласился с просьбами Тегерана и других стран Ближнего Востока «отложить любую атаку, если условия сделки согласованы», утверждал президент США.
Телеканал CNN сообщал, что Трамп переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, который выразил обеспокоенность по поводу планов возможных ударов по Ирану. Президент США подтвердил переговоры с наследным принцем. По его словам, саудовская сторона предпочитает сделку нападению, поскольку «никогда не знаешь, к чему приводят такие нападения».
Американская и иранская стороны обсудят соглашение, которое, по заявлению Трампа, будет включать немедленное повторное открытие Ормузского пролива и «прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана».