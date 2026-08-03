Трамп назвал власти Ирана «невероятно двуличными»

«Ничто не попадает в Иран, если мы этого не хотим, и ничто не попадет туда до тех пор, пока не будет заключено соглашение или достигнута полная капитуляция», – заявил Трамп. Он добавил, что США и Иран обсуждают решение проблемы, которую, по его словам, Тегеран создавал на протяжении десятилетий. Американский лидер подчеркнул, что Иран «никогда не будет обладать ядерным оружием».