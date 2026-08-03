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Трамп назвал власти Ирана «невероятно двуличными»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп назвал руководство Ирана «невероятно двуличным» из-за его публичных заявлений об отсутствии переговоров с Вашингтоном. Об этом Трамп написал в Truth Social.

По словам американского лидера, Тегеран сам запросил встречу, после чего стороны начали обсуждения и запланировали новые контакты на ближайшее время. Иранские власти при этом открыто заявляют, что не ведут переговоров с США и взаимодействуют только с Оманом. Трамп также раскритиковал заявления Тегерана о контроле над Ормузским проливом. По его версии, пролив уже полностью контролируют военно-морские силы США.

«Ничто не попадает в Иран, если мы этого не хотим, и ничто не попадет туда до тех пор, пока не будет заключено соглашение или достигнута полная капитуляция», – заявил Трамп. Он добавил, что США и Иран обсуждают решение проблемы, которую, по его словам, Тегеран создавал на протяжении десятилетий. Американский лидер подчеркнул, что Иран «никогда не будет обладать ядерным оружием».

Трамп ранее сообщал, что США начнут переговоры с Ираном 3 августа. «Мы просто посмотрим, сможем ли мы заключить сделку. Я не собираюсь убивать людей», – сказал он.

CNN писал, что армия США просит военных аналитиков о помощи в поиске новых способов оказания давления на Иран. «Мы ищем новые, креативные и нетрадиционные способы оказать давление на Иран и наказать его», – говорится в тексте письма. По данным источника CNN, американские военные разослали обращение к экспертам 27 июля.

Как отметил телеканал, электронное письмо предшествовало угрозе Трампа начать новые удары по Ирану. Военные чиновники в разговоре с CNN подчеркнули, что подобное обращение выглядит необычным и говорит о сложности в вопросе давления на Исламскую Республику.

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