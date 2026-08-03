CNN: США ищут «креативные и нетрадиционные» идеи, чтобы наказать Иран

Как отметил телеканал, электронное письмо предшествовало угрозе президента США Дональда Трампа начать новые удары по Ирану. Военные чиновники в разговор с CNN подчеркнули, что подобное обращение выглядит необычным и говорит о сложности в вопросе давления на Исламскую Республику.