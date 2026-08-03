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Главная / Политика /

CNN: США ищут «креативные и нетрадиционные» идеи, чтобы наказать Иран

Ведомости

Армия США просит военных аналитиков о помощи в поиске новых способов оказания давления на Иран. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на электронное письмо высокопоставленного американского офицера.

«Мы ищем новые, креативные и нетрадиционные способы оказать давление на Иран и наказать его», – говорится в тексте письма. По данным источника CNN, американские военные разослали обращение к экспертам 27 июля.

Как отметил телеканал, электронное письмо предшествовало угрозе президента США Дональда Трампа начать новые удары по Ирану. Военные чиновники в разговор с CNN подчеркнули, что подобное обращение выглядит необычным и говорит о сложности в вопросе давления на Исламскую Республику.

Ранее Трамп анонсировал новые переговоры между США и Ираном. По словам главы государства, они пройдут 3 августа.

1 августа CNN сообщил, что Трамп переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. В ходе диалога принц выразил обеспокоенность по поводу возможных ударов США по Ирану. Американский лидер подтвердил переговоры. По его словам, Саудовская Аравия предпочитает сделку, а не нападение.

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