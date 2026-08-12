The Atlantic: США взяли паузу в попытках урегулировать конфликт с Ираном

10 августа Трамп потребовал от Ирана выплатить компенсации за гибель и ранения американцев, а также за действия Тегерана в ходе региональных конфликтов. Он заявил, что представители Ирана требуют возмещения ущерба, нанесенного стране за последние пять месяцев военного конфликта. При этом, по его словам, вопрос компенсаций ранее не поднимался на переговорах с американской стороной. Американский лидер также упомянул деятельность бывшего командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Касема Сулеймани и потребовал выплат семьям погибших. Кроме того, по его мнению, компенсации должны получить семьи 52 000 протестующих, погибших в Иране за последние десятилетия.