The Atlantic: США взяли паузу в попытках урегулировать конфликт с Ираном
Администрация президента США Дональда Трампа изменила подход к урегулированию конфликта с Ираном и отказалась от дипломатических шагов и боевых действий. Об этом пишет журнал The Atlantic.
По данным издания, Белый дом сделал ставку на сохранение финансовых санкций и морской блокады иранских портов. Предыдущие попытки добиться завершения конфликта, включая ограниченные бомбардировки и жесткие угрозы Тегерану, результата не принесли.
The Atlantic отмечает, что новая стратегия потребует от американской администрации терпения. Советники Трампа, как утверждает журнал, в частном порядке признают риск того, что импульсивные публикации президента в социальных сетях могут спровоцировать эскалацию и нарушить выбранный курс.
Издание также указывает на экономическую устойчивость Ирана, которая способна осложнить давление со стороны США. По оценке The Atlantic, времени на достижение результата может потребоваться больше, чем до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс, на которых республиканцам предстоит бороться за сохранение большинства.
10 августа Трамп потребовал от Ирана выплатить компенсации за гибель и ранения американцев, а также за действия Тегерана в ходе региональных конфликтов. Он заявил, что представители Ирана требуют возмещения ущерба, нанесенного стране за последние пять месяцев военного конфликта. При этом, по его словам, вопрос компенсаций ранее не поднимался на переговорах с американской стороной. Американский лидер также упомянул деятельность бывшего командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Касема Сулеймани и потребовал выплат семьям погибших. Кроме того, по его мнению, компенсации должны получить семьи 52 000 протестующих, погибших в Иране за последние десятилетия.
В этот же день The Wall Street Journal сообщил, что Трамп несколько недель готовил почву, чтобы объявить о победе в иранской войне, если Тегеран полностью откроет Ормузский пролив. При этом глава Белого дома в частном порядке озвучивал мысль, что готов «уйти без ядерной сделки».
Днем ранее комитет по национальной безопасности парламента Ирана единогласно одобрил законопроект, предусматривающий запрет на проход через Ормузский пролив судов, принадлежащих США, Израилю и другим «враждебным странам».