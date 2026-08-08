Трамп отпросился уйти пораньше во время заседания в госдепе

При этом министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу 12News заявил, что Соединенные Штаты и Иран могут заключить новое соглашение о прекращении огня 7 или 8 августа. Речь идет о соглашении о прекращении огня на 30–60 дней, а также об открытии Ормузского пролива. Американский министр также заявил, что Вашингтон продолжает оказывать давление на Тегеран как в военной, так и в экономической сфере. Отвечая на вопрос о возможных изменениях в работе Ормуза, министр заявил, что пролив никогда не станет прежним, потому что иранцы использовали или пытались использовать его «как точку удушения».