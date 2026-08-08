Трамп отпросился уйти пораньше во время заседания в госдепе
Президент США Дональд Трамп во время круглого стола в государственном департаменте попросил завершить мероприятие раньше, сославшись на необходимость «вести войну». При этом американский лидер не уточнил, о каких именно действиях идет речь.
«Если бы вы могли поторопиться, я был бы благодарен, потому что нам нужно вести войну», – сказал он участникам встречи (цитата по «РИА Новости»).
При этом министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу 12News заявил, что Соединенные Штаты и Иран могут заключить новое соглашение о прекращении огня 7 или 8 августа. Речь идет о соглашении о прекращении огня на 30–60 дней, а также об открытии Ормузского пролива. Американский министр также заявил, что Вашингтон продолжает оказывать давление на Тегеран как в военной, так и в экономической сфере. Отвечая на вопрос о возможных изменениях в работе Ормуза, министр заявил, что пролив никогда не станет прежним, потому что иранцы использовали или пытались использовать его «как точку удушения».
7 августа The National со ссылкой на источники писал, что Иран предложил обсудить отмену американских санкций в обмен на гарантии беспрепятственного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. Условия Ирана могут войти в возможное мирное соглашение, разработка которого может начаться после заключения временной 60-дневной договоренности по регулированию транзита через стратегический водный путь. Собеседники газеты сообщили, что Соединенные Штаты в рамках возможных договоренностей как минимум рассматривают снятие военно-морской блокады и ослабление ограничений на экспорт иранской нефти.
6 августа агентство Fars со ссылкой на источник в МИД Ирана сообщало, что размер сервисных сборов за проход судов через Ормузский пролив будет зависеть от объема предоставленных услуг. В рамках обсуждаемого Ираном и Оманом соглашения плата за проход судов через пролив не будет рассчитываться как фиксированный процент от стоимости груза. Размер платежей будет определяться с учетом различных факторов, в том числе перечня оказываемых услуг.