Бессент: США могут заключить новую мирную сделку с Ираном 7 или 8 августа
США и Иран могут заключить новое соглашение о прекращении огня в ближайшее время, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу 12News.
По его словам, договоренность может быть достигнута уже 7 или 8 августа. Речь идет о соглашении о прекращении огня на 30–60 дней, а также об открытии Ормузского пролива.
Американский министр также заявил, что Вашингтон продолжает оказывать давление на Тегеран как в военной, так и в экономической сфере. Он уточнил, что США проводят операцию «Эпическая ярость», у министерства финансов также есть своя операция – «Экономическая ярость».
Отвечая на вопрос о возможных изменениях в работе Ормуза, министр заявил, что пролив никогда не станет прежним, потому что иранцы использовали или пытались использовать его «как точку удушения». В перспективе часть энергетических потоков может быть перенаправлена через альтернативные маршруты, сказал он.
7 августа The National со ссылкой на источники писал, что Иран предложил обсудить отмену американских санкций в обмен на гарантии беспрепятственного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. По данным издания, условия Ирана могут войти в возможное мирное соглашение, разработка которого может начаться после заключения временной 60-дневной договоренности по регулированию транзита через стратегический водный путь. Собеседники газеты сообщили, что Соединенные Штаты в рамках возможных договоренностей как минимум рассматривают снятие военно-морской блокады и ослабление ограничений на экспорт иранской нефти.
5 августа официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран и Оман согласовали географические координаты нового маршрута через Ормузский пролив. По его словам, в течение последних двух месяцев Тегеран и Маскат как прибрежные государства Ормузского пролива ведут переговоры по определению безопасного маршрута для коммерческого судоходства.