В Иране одобрили запрет на проход судов США и Израиля через Ормузский пролив

Согласно документу, ограничения также должны коснуться гражданских и военных грузов, связанных с Израилем. Кроме того, право прохода через пролив предлагается не предоставлять странам и лицам, которые нанесли ущерб Ирану, до его возмещения. За нарушение предусмотрены штрафы, в том числе в размере до 20% стоимости перевозимого груза. Законопроект был одобрен комитетом без единого голоса против.