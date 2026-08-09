В Иране одобрили запрет на проход судов США и Израиля через Ормузский пролив
Комитет по национальной безопасности парламента Ирана единогласно одобрил законопроект, предусматривающий запрет на проход через Ормузский пролив судов, принадлежащих США, Израилю и другим «враждебным странам». Об этом сообщило агентство ISNA.
Речь идет о законопроекте «О стратегических мерах по обеспечению безопасности и процветания Ормузского пролива». О его разработке 7 августа сообщил член президиума иранского парламента Алиреза Салими.
Согласно документу, ограничения также должны коснуться гражданских и военных грузов, связанных с Израилем. Кроме того, право прохода через пролив предлагается не предоставлять странам и лицам, которые нанесли ущерб Ирану, до его возмещения. За нарушение предусмотрены штрафы, в том числе в размере до 20% стоимости перевозимого груза. Законопроект был одобрен комитетом без единого голоса против.
5 августа официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран и Оман согласовали географические координаты нового маршрута через Ормузский пролив. По его словам, в течение последних двух месяцев Тегеран и Маскат как прибрежные государства Ормузского пролива ведут переговоры по определению безопасного маршрута для коммерческого судоходства. Технические, юридические, вопросы безопасности и экологические аспекты инициативы уже рассмотрены профильными ведомствами Ирана.
Размер сервисных сборов за проход судов через Ормузский пролив будет зависеть от объема предоставленных услуг, сообщал иранский МИД.