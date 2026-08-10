Трамп потребовал от Ирана выплатить компенсации за гибель американцев
Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана выплатить компенсации за гибель и ранения американцев, а также за действия Тегерана в ходе региональных конфликтов. Об этом он написал в Truth Social.
Трамп заявил, что представители Ирана требуют возмещения ущерба, нанесенного стране за последние пять месяцев военного конфликта. При этом, по его словам, вопрос компенсаций ранее не поднимался на переговорах с американской стороной.
«Но это интересная идея, потому что теперь я также требую компенсации от Ирана за всех людей, которых они убили и тяжело ранили своими придорожными бомбами, а также за многие конфликты, которыми они знамениты», – написал американский президент.
Трамп также упомянул деятельность бывшего командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Касема Сулеймани и потребовал выплат семьям погибших. Кроме того, по его мнению, компенсации должны получить семьи 52 000 протестующих, погибших в Иране за последние десятилетия.
Президент США сообщил, что поручил своим представителям включать требование о выплате компенсаций в повестку любых будущих переговоров с Тегераном.
10 августа The Wall Street Journal сообщил, что Трамп несколько недель готовил почву, чтобы объявить о победе в иранской войне, если Тегеран полностью откроет Ормузский пролив. При этом глава Белого дома в частном порядке озвучивал мысль, что готов «уйти без ядерной сделки».
Днем ранее комитет по национальной безопасности парламента Ирана единогласно одобрил законопроект, предусматривающий запрет на проход через Ормузский пролив судов, принадлежащих США, Израилю и другим «враждебным странам».