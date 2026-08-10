WSJ: Трамп был готов завершить конфликт с Ираном без ядерной сделки

Ситуация обострилась, когда 8 августа Иран потребовал самую высокую цену за разрешение свободного судоходства по водному пути. В числе прочего Тегеран настаивал на выплате США миллиардов долларов, выводе американских войск из региона и прекращении военно-морской блокады США. В материале указано, что «недавний хаос на переговорах показал, что Тегеран готов к затяжному и изматывающему конфликту». Директор ближневосточной программы Центра стратегических и международных исследований вашингтонского аналитического центра Мона Якубян заявила, что из-за недавних жестких требований Ирана о возобновлении судоходства через пролив «президенту становится все труднее выйти из конфликта с сохранением лица».