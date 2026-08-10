WSJ: Трамп был готов завершить конфликт с Ираном без ядерной сделки
Президент США Дональд Трамп несколько недель готовил почву, чтобы объявить о победе в иранской войне, если Тегеран полностью откроет Ормузский пролив. При этом глава Белого дома в частном порядке озвучивал мысль, что готов «уйти без ядерной сделки», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Ситуация обострилась, когда 8 августа Иран потребовал самую высокую цену за разрешение свободного судоходства по водному пути. В числе прочего Тегеран настаивал на выплате США миллиардов долларов, выводе американских войск из региона и прекращении военно-морской блокады США. В материале указано, что «недавний хаос на переговорах показал, что Тегеран готов к затяжному и изматывающему конфликту». Директор ближневосточной программы Центра стратегических и международных исследований вашингтонского аналитического центра Мона Якубян заявила, что из-за недавних жестких требований Ирана о возобновлении судоходства через пролив «президенту становится все труднее выйти из конфликта с сохранением лица».
9 августа комитет по национальной безопасности парламента Ирана единогласно одобрил законопроект о запрете на проход через Ормузский пролив судов, принадлежащих США, Израилю и другим «враждебным странам». В тот же день The Washington Post писала, что Пентагон требует от военпрома США нарастить производство оружия и боеприпасов на фоне дефицита, создавшегося из-за операции против Ирана.