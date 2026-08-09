Пентагон потребовал нарастить выпуск оружия из-за дефицита после ударов по Ирану
Пентагон требует от военпрома США нарастить производство оружия и боеприпасов на фоне дефицита, создавшегося из-за операции против Ирана. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на служебный документ министерства.
Заместитель министра обороны США Стив Файнберг направил руководителям оборонных компаний письмо, в котором потребовал в течение 21 дня представить планы по существенному ускорению поставок и увеличению производства критически важных вооружений. «Многолетние циклы разработки неприемлемы. Мы должны резко ускорить реализацию наших программ и расширить производственные мощности уже сейчас», – говорится в документе.
Как отмечает WP, значительная часть планов зависит от дополнительного финансирования со стороны конгресса. Рассмотрение законопроекта об оборонных расходах на $1,15 трлн пока застопорилось из-за разногласий между республиканцами и демократами. Рамочные соглашения Пентагона сами по себе не гарантируют закупок и должны быть подкреплены бюджетными средствами.
В служебной записке Файнберг также потребовал от производителей предложить конкретные инвестиции в расширение предприятий и производственных мощностей. Среди систем, для которых Пентагон рассматривает возможность ускорить выпуск, называются противоракетный комплекс Next Generation Interceptor, система ПВО NASAMS, мобильные радиолокационные комплексы и космические средства обнаружения и отслеживания ракет.
3 августа Пентагон совместно с Northrop Grumman и Lockheed Martin подписал два рамочных соглашения, направленных на расширение производства ключевых компонентов для ракет-перехватчиков. В ведомстве рассчитывают, что это позволит утроить выпуск ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) и увеличить в четыре раза производство компонентов для комплексов THAAD.