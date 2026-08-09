Пентагон потребовал нарастить выпуск оружия из-за дефицита после ударов по Ирану

Как отмечает WP, значительная часть планов зависит от дополнительного финансирования со стороны конгресса. Рассмотрение законопроекта об оборонных расходах на $1,15 трлн пока застопорилось из-за разногласий между республиканцами и демократами. Рамочные соглашения Пентагона сами по себе не гарантируют закупок и должны быть подкреплены бюджетными средствами.