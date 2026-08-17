Багаи: политика Вашингтона привела лишь к усилению вражды с Ираном

17 августа The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на иранских и арабских чиновников сообщила о подготовке Тегерана к возможной эскалации конфликта с США. По данным газеты, в Иране считают действующие договоренности об открытии Ормузского пролива попыткой Вашингтона и Тель-Авива снизить давление на мировую экономику и выиграть время для более масштабного нападения в будущем.