Багаи: политика Вашингтона привела лишь к усилению вражды с Ираном
Политика США в отношении Ирана, включающая санкции и экономическое давление, привела лишь к усилению вражды между двумя странами. Об этом заявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи на еженедельной пресс-конференции.
«За последние 50 лет США сами загнали себя в ловушку и порочный круг войн, угроз, давления и санкций», – сказал он (цитата по ТАСС).
Багаи подчеркнул, что Тегеран принял необходимые меры предосторожности и при необходимости задействует все имеющиеся средства, чтобы сорвать возможные новые враждебные планы США и Израиля против Ирана.
17 августа The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на иранских и арабских чиновников сообщила о подготовке Тегерана к возможной эскалации конфликта с США. По данным газеты, в Иране считают действующие договоренности об открытии Ормузского пролива попыткой Вашингтона и Тель-Авива снизить давление на мировую экономику и выиграть время для более масштабного нападения в будущем.
На этом фоне Тегеран начал готовиться к «более серьезному конфликту», утверждает WSJ. Речь идет о расширении полномочий Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая предоставление ему контроля над регулярной армией, назначении на ключевые должности ветеранов войны с Ираком, усилении контрразведывательных операций и наращивании производства ракет и беспилотников.
12 августа Anadolu со ссылкой на источники в правительстве Пакистана сообщало, что США и Иран договорились продлить 60-дневное перемирие в рамках Исламабадского меморандума. Изначально срок действующего соглашения истекал 17 августа.