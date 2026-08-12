Anadolu: США и Иран договорились продлить 60-дневное перемирие
США и Иран договорились о продлении 60-дневного перемирия в рамках Исламабадского меморандума, пишет Anadolu со ссылкой на источники в правительстве Пакистана. Срок действующих договоренностей истекает 17 августа.
По данным агентства, Вашингтон и Тегеран уже сообщили посредникам о согласии продлить режим прекращения огня. При этом стороны пока не определили, на какой срок будет он будет продлен. Консультации по этому вопросу продолжаются.
12 августа журнал The Atlantic писал, что администрация президента США Дональда Трампа изменила подход к урегулированию конфликта с Ираном и отказалась от дипломатических шагов и боевых действий.
10 августа Трамп потребовал от Ирана выплатить компенсации за гибель и ранения американцев, а также за действия Тегерана в ходе региональных конфликтов. Он заявил, что представители Ирана требуют возмещения ущерба, нанесенного стране за последние пять месяцев военного конфликта. При этом, по его словам, вопрос компенсаций ранее не поднимался на переговорах с американской стороной.
США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании 17 июня. Страны обязались уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга.