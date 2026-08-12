Anadolu: США и Иран договорились продлить 60-дневное перемирие

10 августа Трамп потребовал от Ирана выплатить компенсации за гибель и ранения американцев, а также за действия Тегерана в ходе региональных конфликтов. Он заявил, что представители Ирана требуют возмещения ущерба, нанесенного стране за последние пять месяцев военного конфликта. При этом, по его словам, вопрос компенсаций ранее не поднимался на переговорах с американской стороной.