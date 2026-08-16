Данные фитнес-приложения Strava помогли Ирану отследить военных США

Журналисты выявили действующих британских военнослужащих, которые публиковали свои тренировки с авиабазы Акротири на Кипре. Она неоднократно подвергалась атакам Ирана. Только с января с территории базы было опубликовано около 12 000 сообщений в Strava. Удалось отследить перемещения некоторых пользователей во время их командировок на Ближний Восток, в том числе на объекты, не нанесенные на общедоступные карты. В числе наиболее чувствительных находок – три аккаунта, фиксировавших пробежки на территории израильского ядерного исследовательского центра в Димоне, который является одной из приоритетных целей для иранских ударов.