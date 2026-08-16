Данные фитнес-приложения Strava помогли Ирану отследить военных США

Данные фитнес-приложения Strava помогли Ирану отследить военных СШАПо данным Sky News, Пентагон предупреждал об угрозе еще 7 лет назад
Иран мог использовать данные фитнес-приложения Strava для мониторинга американских войск и выбора целей для ударов по объектам на Ближнем Востоке. Об этом пишет Sky News. По его данным, более 1300 пользователей Strava делились данными тренировок с американских военных баз на Ближнем Востоке.
Утечка произошла спустя почти восемь лет после того, как Пентагон впервые предупредил военнослужащих, что данные могут «использоваться для наведения на отдельных лиц», и запретил им использовать функции геолокации приложения без разрешения во время нахождения в командировках. В 2018 г. официальный представитель Белого дома заявил, что «совершенно очевидно, что данные Strava представляют угрозу безопасности».
Анализ данных Sky News показывает, что американские военные выводили свои силы с Ближнего Востока за несколько недель до того, как США и Израиль нанесли внезапный удар по Тегерану. В некоторых случаях данные, переданные через Strava, могли напрямую повлиять на решения Ирана о нанесении ударов. 1 марта Иран нанес ответные удары по американским базам по всему Ближнему Востоку, включая крупную военно-морскую базу в Манаме (Бахрейн). Позже выяснилось, что база была в значительной степени эвакуирована, а многие военнослужащие были переведены в жилые здания и отели по всему городу.
Sky News идентифицировала аккаунт Strava подрядчика ВМС США, работавшего на этой базе. До начала войны он регулярно записывал пробежки вокруг базы. После двух дней молчания он снова появился – на этот раз совершая пробежку по внутреннему двору отеля Crowne Plaza. Иран, возможно, наблюдал за этим. Шесть дней спустя, во время залпового удара по военно-морской базе, Иран также бомбил отель. Сообщается, что в результате пострадали двое сотрудников Пентагона.
Журналисты выявили действующих британских военнослужащих, которые публиковали свои тренировки с авиабазы Акротири на Кипре. Она неоднократно подвергалась атакам Ирана. Только с января с территории базы было опубликовано около 12 000 сообщений в Strava. Удалось отследить перемещения некоторых пользователей во время их командировок на Ближний Восток, в том числе на объекты, не нанесенные на общедоступные карты. В числе наиболее чувствительных находок – три аккаунта, фиксировавших пробежки на территории израильского ядерного исследовательского центра в Димоне, который является одной из приоритетных целей для иранских ударов.
До начала войны 28 февраля американские военные на авиабазе Муваффак Сальти в Иордании публиковали сотни пробежек в Strava. В апреле, во время перемирия, персонал возобновил публикацию активностей, но их образ жизни изменился. Вместо того чтобы пробежки были равномерно распределены по всей базе, теперь 76% из них начинались или заканчивались в одном месте – казармах в восточном углу базы. 17 июля Иран атаковал эти казармы, убив троих военнослужащих.
Как пишет The Wall Street Journal, Иран нанес США ущерб в $13 млрд ответными ударами по американским объектам на Ближнем Востоке.