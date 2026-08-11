Иран нанес США ущерб на $13 млрд ударами по объектам на Ближнем Востоке

В Бахрейне под удары попали штаб Центрального командования ВМС США, радиолокационное оборудование, системы спутниковой связи и склады. В Кувейте Иран атаковал ангары для американской авиации и системы спутниковой связи. Кроме того, Иран и связанные с ним силы наносили удары по посольствам США в Саудовской Аравии, Кувейте и Ираке, а также американскому консульству в Дубае.