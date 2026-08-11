Иран нанес США ущерб на $13 млрд ударами по объектам на Ближнем Востоке
Иран нанес США ущерб в $13 млрд ответными ударами по американским объектам на Ближнем Востоке, пишет The Wall Street Journal (WSJ). С начала операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) Тегеран нанес более 2000 ударов с применением авиации, ракет и беспилотников.
В результате атак были повреждены как минимум 20 объектов в восьми странах, используемых американскими военными. По данным издания, Иран также повредил или уничтожил более 42 военных самолетов США, часть из которых находилась на авиабазах.
В результате недавнего удара по авиабазе «Муваффак-Салти» в Иордании погибли трое американских военнослужащих, были повреждены ангары и другая инфраструктура. В Катаре серьезный ущерб получил Объединенный центр воздушных операций США, а в Саудовской Аравии были ранены американские солдаты и повреждены самолеты.
В Бахрейне под удары попали штаб Центрального командования ВМС США, радиолокационное оборудование, системы спутниковой связи и склады. В Кувейте Иран атаковал ангары для американской авиации и системы спутниковой связи. Кроме того, Иран и связанные с ним силы наносили удары по посольствам США в Саудовской Аравии, Кувейте и Ираке, а также американскому консульству в Дубае.
WSJ отмечает, что произошедшее продемонстрировало уязвимость зарубежной военной инфраструктуры США перед ракетами и беспилотниками. При этом еще более серьезную угрозу издание видит в Тихоокеанском регионе, где американские объекты могут оказаться уязвимы перед вооружениями Китая и Северной Кореи.
24 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что Иран нанес удар по базе Пятого флота ВМС США в Бахрейне.
10 августа президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана выплатить компенсации за гибель и ранения американцев, а также за действия Тегерана в ходе региональных конфликтов.