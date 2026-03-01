В Бахрейне сообщили об ударе по отелю Crowne Plaza
Гостиница Crowne Plaza в столице Бахрейна Манаме подверглась атаке. Об этом в соцсети X сообщило американское посольство в Манаме.
Как сообщает посольство, есть пострадавшие. В ведомстве предупредили граждан США не оставаться в отелях, так как они могут стать мишенью будущих атак. Число пострадавших не уточняется.
28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану. Погибли верховный лидер Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур и др.
Иран в ответ ударил по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке, в том числе по военной базе США на территории Бахрейна, где находится пятый флот ВМС США.