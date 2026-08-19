Присоединит ли Дональд Трамп Ормузский пролив к США

В ближневосточных государствах достаточно чувствительно относятся к вопросам, связанным с географическими названиями и исторической принадлежностью того или иного территориального пространства, указал Бочаров. Востоковед, в частности, напомнил о продолжительных спорах между арабскими государствами и Ираном относительно именования Персидского залива (арабы называют залив «Арабским»), что придает этой теме политический окрас. «Тем не менее элиты ближневосточных государств, вероятно, не станут воспринимать сообщение Трампа как непосредственную угрозу. Они давно привыкли к резким и порой провокационным заявлениям американского лидера. Другое дело, приведут ли его слова к конкретным действиям. Но такой сценарий пока представляется маловероятным», – полагает эксперт.