Присоединит ли Дональд Трамп Ормузский пролив к США

Присоединит ли Дональд Трамп Ормузский пролив к СШААмериканский президент не считает нужным поддерживать его международный статус
Американский президент Дональд Трамп объявил заблокированный Ираном Ормузский пролив «новой территорией США». Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в соцсети Truth Social 18 августа в виде карты Персидского залива. Эта публикация последовала на следующий день после истечения 60-дневного перемирия на Ближнем Востоке, отведенного для заключения ядерной сделки по американо-иранскому соглашению.
Согласно конвенции ООН по морскому праву 1982 г., Ормузский пролив – зона международного судоходства. Но ни США, ни Иран не ратифицировали это соглашение. Судоходство в Ормузском проливе нарушено с конца февраля, после того как США и Израиль возобновили боевые действия против Ирана. Вашингтон и Тегеран договорились восстановить гражданское судоходство в Персидском заливе после заключения 17 июня меморандума о взаимопонимании и в ходе последующих американо-иранских переговоров. Но эти переговоры так и не состоялись.
С начала ближневосточного кризиса Тегеран настаивает на проходе кораблей по международному морскому пути по заранее согласованному иранцами маршруту. Кроме того, спикер иранского парламента и по совместительству руководитель иранской переговорной делегации Мохаммад Багер Галибаф в интервью иранскому агентству Mehr 18 августа повторил, что Тегеран продолжит блокировать прохождение судов по Ормузскому проливу до тех пор, пока США не снимут с Ирана морскую блокаду, разблокируют замороженные иранские активы, отменят нефтяное эмбарго, а также прекратят угрозы и военные операции на всех фронтах.
Со своей стороны США требуют возобновления судоходства в Ормузском проливе на довоенной основе. Но за три дня до окончания 60-дневного перемирия Трамп на митинге перед сторонниками республиканцев в Лонг-Айленде пообещал объявить Ормузский пролив территорией США, как только американцы одержат победу над Ираном.
Это не первое провокационное сообщение, сделанное Трампом в соцсетях относительно принадлежности той или иной территории к США. Ранее он неоднократно призывал превратить Канаду в 51-й американский штат и даже публиковал карту, где вторая по площади страна в мире была закрашена в цвета американского флага. Правда, впоследствии он был вынужден признать невозможность осуществления своей затеи. Кроме того, американский президент неоднократно выступал за покупку у Дании острова Гренландия.
Контроль США над Ормузским проливом невозможен, а любые попытки Трампа оспорить его международный статус – это его личные фантазии, говорит главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. По его мнению, соответствующее заявление американский президент сделал в контексте запланированных на осень промежуточных выборов в конгресс. У текущей администрации есть два варианта действий – либо ждать, куда выведет кривая противостояния с Ираном, либо удвоить ставки и возобновить войну, заметил американист: «Трамп пытается убедить своих избирателей, что американо-иранское военное противостояние ведется за расширение территории США. При этом он не имеет никаких планов по выходу из боевых действий».
Впрочем, отмечает Васильев, за счет своих многочисленных заявлений Трамп показал уязвимость США в проблеме Ормузского пролива, что, безусловно, учли в Тегеране. В условиях затягивания ближневосточного конфликта дружественные к американцам арабские государства не спешат однозначно поддерживать Вашингтон, поскольку продолжение кризиса сильно бьет по их экономике, продолжает американист. Поэтому в ситуации крайней неопределенности эксперт не исключил лоббирование в США мирного соглашения со стороны арабских лоббистов.
Публикация Трампа в соцсетях может быть как политическим сигналом, так и целенаправленной провокацией, заметил программный менеджер РСМД Иван Бочаров. Но без соответствующих правовых оснований и конкретных механизмов реализации твит американского лидера не означает автоматического изменения юридического статуса Ормузского пролива, отметил эксперт.
В ближневосточных государствах достаточно чувствительно относятся к вопросам, связанным с географическими названиями и исторической принадлежностью того или иного территориального пространства, указал Бочаров. Востоковед, в частности, напомнил о продолжительных спорах между арабскими государствами и Ираном относительно именования Персидского залива (арабы называют залив «Арабским»), что придает этой теме политический окрас. «Тем не менее элиты ближневосточных государств, вероятно, не станут воспринимать сообщение Трампа как непосредственную угрозу. Они давно привыкли к резким и порой провокационным заявлениям американского лидера. Другое дело, приведут ли его слова к конкретным действиям. Но такой сценарий пока представляется маловероятным», – полагает эксперт.