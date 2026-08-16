Bloomberg: теневые поставки нефти через Ормуз сдерживают рост мировых цен

К середине августа 2026 г. ситуация в Ормузском проливе остается крайне напряженной, а переговорный процесс между США и Ираном зашел в тупик. Хотя в конце июня стороны договорились приостановить удары и возобновить переговоры, главной темой которых стало судоходство в проливе, Тегеран заявляет, что вопрос открытия пролива остается нерешенным, а решение о возобновлении переговоров с США пока не принято. Иран настаивает на том, что пролив «находится под иранским управлением», и ведет параллельные переговоры с Оманом о технических аспектах нового маршрута для судов. Тем временем США требуют свободного прохода для кораблей, а президент Дональд Трамп пригрозил объявить пролив американской территорией.