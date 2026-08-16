Bloomberg: теневые поставки нефти через Ормуз сдерживают рост мировых цен
Несмотря на сохраняющееся напряжение в ситуации вокруг Ирана и регулярные атаки на суда, ближневосточные производители продолжают перевозить большие объемы нефти через Ормузский пролив в обход официального судоходства. Эта нелегальная, по сути «теневая» торговля помогает сдерживать рост мировых цен и предотвращает энергетический кризис, сообщает Bloomberg.
До войны через пролив ежедневно проходило около 20 млн баррелей нефти – примерно пятая часть мирового предложения. На прошлой неделе министр энергетики США Крис Райт заявил, что за предыдущие семь дней пролив пересекли 9 млн баррелей в сутки – почти половина довоенного уровня. Фактические объемы могут быть еще выше: по данным источников, они превышают рыночные оценки в 4 млн баррелей в день, хотя точные цифры не раскрываются.
Этот поток стал одной из причин, по которой фьючерсы на Brent большую часть августа торгуются в диапазоне $80–90 за баррель – далеко от апокалиптических прогнозов в $150, которые звучали в начале конфликта. Кроме того, на рынок продолжают влиять альтернативные поставки через трубопроводы, высвобождение стратегических резервов и снижение спроса.
Крупнейший поставщик в регионе, государственная нефтяная компания ОАЭ Adnoc, уже продала около 135 млн баррелей сырья покупателям по всему миру и на прошлой неделе провела новый раунд продаж. При этом компания сообщила, что с начала конфликта 23 ее судна были атакованы при транзите через пролив, что привело к гибели одного моряка и ранениям 20 членов экипажа.
Поставки из Ирака, Катара и Кувейта также осуществляются по схеме челночных перевозок. Страховые компании фиксируют стабильный поток заявок от производителей Персидского залива. «Это темная торговля, – признал генеральный директор Heidmar Maritime Holdings Corp. Панкадж Кханна. – Это единственный вариант, поскольку не все владельцы судов готовы рисковать».
К середине августа 2026 г. ситуация в Ормузском проливе остается крайне напряженной, а переговорный процесс между США и Ираном зашел в тупик. Хотя в конце июня стороны договорились приостановить удары и возобновить переговоры, главной темой которых стало судоходство в проливе, Тегеран заявляет, что вопрос открытия пролива остается нерешенным, а решение о возобновлении переговоров с США пока не принято. Иран настаивает на том, что пролив «находится под иранским управлением», и ведет параллельные переговоры с Оманом о технических аспектах нового маршрута для судов. Тем временем США требуют свободного прохода для кораблей, а президент Дональд Трамп пригрозил объявить пролив американской территорией.