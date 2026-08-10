Ормузский рубеж

Есть два разных рынка: рынок физической и рынок бумажной нефти. И с начала века США являются price maker на обоих. По сути, как крупнейший игрок, США непосредственно влияют на конъюнктуру цен. В отличие от России, которая в одиночку является на обоих рынках нефти price taker. То есть наша страна принимает те цены, которые устанавливаются на мировых рынках, увы, не нами, и лишь в рамках коллективных действий ОПЕК+ может оказывать опосредованное влияние на динамику цен. Поэтому Россия иногда бывает в выигрыше – например, когда цены на физическую нефть идут вверх (как сейчас, в результате войны в Заливе). Это так называемый эффект фри-райдера (free-rider effect). То есть мы выигрываем в краткосрочном плане от высоких цен на рынке физической нефти. И краткосрочно проигрываем, когда другие игроки играют на этом рынке на понижение. Но мы в отличие от США не можем извлекать выгоду от колебаний цен на рынке бумажной нефти. Потому что присутствие России на рынке – нефтяных фьючерсов и нефтяных финансовых деривативов – остается, с моей точки зрения, на уровне статистической погрешности или даже ниже этого уровня.