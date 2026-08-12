МЭА ухудшило прогноз падения мирового спроса на нефть

Снижение спроса на нефть агентство связывает с ростом цен на топливо на фоне закрытия Ормузского пролива. При этом годовое сокращение снизится с 4,9 млн б/с. во II квартале 2026 г., в III квартале 2026 г. оно составит 2,8 млн б/с. Агентство ожидает, что в 2027 г. рост мирового спроса на нефть увеличится до 2,4 млн б/с.