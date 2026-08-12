МЭА ухудшило прогноз падения мирового спроса на нефть
В 2026 г. мировой спрос на нефть снизится на 1,6 млн б/с. Это следует следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).
Согласно прогнозу МЭА, мировые поставки нефти сократятся на 4,3 млн б/с. в 2026 г. (до 102 млн. б/с.), т. к. рост поставок из Северной и Южной Америки только частично компенсирует потери на Ближнем Востоке и в России.
Снижение спроса на нефть агентство связывает с ростом цен на топливо на фоне закрытия Ормузского пролива. При этом годовое сокращение снизится с 4,9 млн б/с. во II квартале 2026 г., в III квартале 2026 г. оно составит 2,8 млн б/с. Агентство ожидает, что в 2027 г. рост мирового спроса на нефть увеличится до 2,4 млн б/с.
«При условии продолжающейся нормализации прогнозируется, что глобальный спрос вернется к росту к ноябрю», – говорится в отчете МЭА.
В июле мировые запасы нефти сократились на 69 млн барр. из-за перебоев поставок из Персидского залива и Каспийского моря.
В июне добыча нефти в Персидском заливе достигла 23,9 млн б/с., однако агентство отмечает, что показатель все еще на 8,3 млн б/с. ниже довоенного уровня. Региональный экспорт, включая маршруты, обходящие Ормузский пролив, сократился до 15 млн б/с. (меньше на 2,1 млн барр.). Наземные запасы нефти сократились только на 6 млн барр., а темпы экстренного высвобождения запасов МЭА замедлились.
В июле МЭА ожидало, что мировой спрос на нефть в 2026 г. снизится на 1,05 млн б/с. Это меньше, чем ожидалось ранее. В странах ОЭСР падение спроса составит 408 000 б/с., в государствах вне организации – 639 000 б/с.