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Трамп пообещал «мощные удары» по Ирану после атаки на базу США в Иордании

Анна Суслова

США намерены ответить Ирану на атаку на базу в Иордании, заявил Дональд Трамп. Его слова передает корреспондент Fox News Трей Йингст.

«Мы нанесем им мощный удар. Ответ будет», – написал он в соцсети Х.

30 августа Иран атаковал американские базы в Иордании. КСИР ударил по военным базам короля Хусейна и «Аль-Азрак». Атака была направлена на «техническую и ремонтную инфраструктуру, а также на места дислокации истребителей противника». Удары Ирана стали ответом на атаку США по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак в Ормузском проливе, что стало первым столкновением за неделю.

29 августа КСИР заявлял, что Иран полностью контролирует Ормузский пролив и переходит от оборонительной позиции к стратегической инициативе. Агентство IRNA сообщало, что Иран удерживает контроль над Ормузским проливом.

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