Трамп пообещал «мощные удары» по Ирану после атаки на базу США в Иордании

30 августа Иран атаковал американские базы в Иордании. КСИР ударил по военным базам короля Хусейна и «Аль-Азрак». Атака была направлена на «техническую и ремонтную инфраструктуру, а также на места дислокации истребителей противника». Удары Ирана стали ответом на атаку США по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак в Ормузском проливе, что стало первым столкновением за неделю.