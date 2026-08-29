КСИР: Иран сохраняет контроль над Ормузским проливом

Иранские власти неоднократно заявляли, что ни одно судно не может пройти по Ормузу без разрешения Тегерана, а все военные корабли США находятся на расстоянии не менее 400 км от пролива. Иран и Оман согласовали временный маршрут для судов в проливе и договорились о распределении доходов от судоходства. Однако, по заявлению КСИР, пролив не будет открыт, пока США не примут условия Тегерана.