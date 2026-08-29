КСИР: Иран сохраняет контроль над Ормузским проливом
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Иран сохраняет контроль над Ормузским проливом и переходит от оборонительной позиции к большей стратегической инициативе в определении хода войны. Об этом говорится в заявлении КСИР, сообщает IRNA.
В заявлении отмечается, что «единство поля боя, улиц, дипломатии и социальных служб» обеспечило 200 дней сопротивления американо-израильскому плану.
Агентство утверждает, что Иран уже не просто обеспечивает свое выживание, но укрепляет национальную устойчивость, развивает асимметричные возможности и удерживает контроль над Ормузским проливом.
В КСИР подчеркнули, что противник признал провал стратегии «смены режима через военные удары» и теперь комбинирует ограниченные атаки, психологическую войну и дестабилизацию финансовых рынков.
В КСИР добавили, что их сотрудниками была выявлена структура «Моссада», пытавшаяся оказывать давление на Иран изнутри. В КСИР отметили, что неспособность США достичь целей войны в Иране, а также внутренние проблемы в самой Америке – увольнения военных и политических чиновников, падение поддержки президента Дональда Трампа – снизили способность Вашингтона реализовывать свои планы против Тегерана.
Иранские власти неоднократно заявляли, что ни одно судно не может пройти по Ормузу без разрешения Тегерана, а все военные корабли США находятся на расстоянии не менее 400 км от пролива. Иран и Оман согласовали временный маршрут для судов в проливе и договорились о распределении доходов от судоходства. Однако, по заявлению КСИР, пролив не будет открыт, пока США не примут условия Тегерана.
Вместе с тем США заявляют, что ситуация в Ормузском проливе складывается в их пользу. Как сообщал Axios, за последние два месяца американские военные существенно ослабили возможности Ирана контролировать этот судоходный маршрут.
20 августа Axios со ссылкой на источники сообщил, что американские военные уже несколько недель тайно перевозят нефть через Ормузский пролив без согласования с властями Ирана. Каждую ночь через южный канал вдоль побережья Омана в пролив якобы заходят и выходят 15–20 танкеров. «Корпус стражей исламской революции может создавать неудобства, но он не контролирует пролив. Это делаем мы», – заявил один из чиновников.