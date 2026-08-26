Bloomberg: союзники США считают, что Ормузский пролив разминирован не полностью
Союзники США полагают, что Ормузский пролив разминирован не до конца, вопреки заявлениям Вашингтона об обратном. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
По их оценке, американским военным удалось добиться определенного прогресса в расчистке международных вод, но не все из примерно 80–150 мин, предположительно установленных Ираном, были уничтожены. В Вашингтоне с этой оценкой не согласны и называют такие данные устаревшими.
Представитель центрального командования США Тим Хокинс заявил Bloomberg, что международно признанные транзитные маршруты через Ормузский пролив свободны от иранских морских мин. Президент США Дональд Трамп также неоднократно утверждал, что пролив полностью разминирован.
Союзники Вашингтона считают, что ситуацию осложняют морские течения, из-за которых часть мин могла сместиться с первоначальных позиций. Для полноценного восстановления судоходства, по их мнению, может потребоваться международная операция с использованием специализированного оборудования, а также военно-морского и воздушного прикрытия.
При этом движение судов через Ормуз остается значительно ниже довоенного уровня. Международная морская организация ранее вновь призвала перевозчиков проявлять максимальную осторожность при проходе через пролив.
25 августа Иран и Оман договорились о возобновлении безопасного судоходства через Ормузский пролив. Страны обсудили создание поэтапной рамочной основы, которая подразумевает появление временного совместного судоходного коридора через пролив. Переговоры между сторонами продолжатся для достижения соглашений о создании постоянного коридора и будущем управлении проливом. Также будет рассмотрен предполагаемый механизм обмена информацией, управления движением и предоставления соответствующих навигационных услуг.
20 августа Axios со ссылкой на источники сообщил, что американские военные уже несколько недель тайно перевозят нефть через Ормузский пролив без согласования с властями Ирана. Каждую ночь через южный канал вдоль побережья Омана в пролив якобы заходят и выходят 15–20 танкеров. «Корпус стражей исламской революции может создавать неудобства, но он не контролирует пролив. Это делаем мы», – заявил один из чиновников.