Bloomberg: союзники США считают, что Ормузский пролив разминирован не полностью

20 августа Axios со ссылкой на источники сообщил, что американские военные уже несколько недель тайно перевозят нефть через Ормузский пролив без согласования с властями Ирана. Каждую ночь через южный канал вдоль побережья Омана в пролив якобы заходят и выходят 15–20 танкеров. «Корпус стражей исламской революции может создавать неудобства, но он не контролирует пролив. Это делаем мы», – заявил один из чиновников.