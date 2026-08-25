Иран и Оман договорились о возобновлении судоходства в Ормузском проливе
Иран и Оман договорились о возобновлении безопасного судоходства через Ормузский пролив, сообщил МИД Ирана в Telegram-канале.
Страны обсудили создание поэтапной рамочной основы, которая подразумевает появление временного совместного судоходного коридора через пролив. Переговоры между сторонами продолжатся для достижения соглашений о создании постоянного коридора и будущем управлении проливом. Также будет рассмотрен предполагаемый механизм обмена информацией, управления движением и предоставления соответствующих навигационных услуг.
В ходе переговоров была отмечена важность проведения совместных консультаций по данному вопросу со странами, чьи территории граничат с Персидским заливом. Лидеры также акцентировали необходимость применения норм международного права при разрешении ситуации.
5 августа Иран и Оман согласовали координаты маршрута через Ормузский пролив. Все технические и юридические вопросы, а также вопросы безопасности уже рассмотрены МИДом Ирана. При этом представитель иранского МИДа подчеркнул, что соглашение между странами не означает автоматического восстановления безопасности судоходства в проливе.