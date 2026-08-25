Иран и Оман договорились о возобновлении судоходства в Ормузском проливе

5 августа Иран и Оман согласовали координаты маршрута через Ормузский пролив. Все технические и юридические вопросы, а также вопросы безопасности уже рассмотрены МИДом Ирана. При этом представитель иранского МИДа подчеркнул, что соглашение между странами не означает автоматического восстановления безопасности судоходства в проливе.