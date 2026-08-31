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КСИР сообщил об атаках на военные базы США в Иордании

Инна Шульгина

Иранские силы ударили по американским базам в Иордании в ответ на атаку на остров Ларак. Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на объявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В частности, были атакованы военные базы короля Хусейна и «Аль-Азрак». В КСИР уточнили, что операция была направлена на «техническую и ремонтную инфраструктуру, а также на места дислокации истребителей противника», что «привело к значительному ущербу» для военных объектов США.

30 августа журналист Axios Барак Равид сообщил, что американские военные нанесли удары по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак в Ормузском проливе. По данным США, силы КСИР готовились запустить с этих установок ракеты с морскими минами в направлении Ормузского пролива. Это первые удары США по Ирану за несколько недель.

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