КСИР сообщил об атаках на военные базы США в Иордании

В частности, были атакованы военные базы короля Хусейна и «Аль-Азрак». В КСИР уточнили, что операция была направлена на «техническую и ремонтную инфраструктуру, а также на места дислокации истребителей противника», что «привело к значительному ущербу» для военных объектов США.