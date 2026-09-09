Fox News: США атаковали цели недалеко от острова Харк и города Джаск в Иране

30 августа сообщалось, что ВС США нанесли удары по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак в Ормузском проливе. Как заявила американская сторона, с данных установок Иран планировал запустить ракеты с морскими минами в сторону Ормузского пролива. В ответ Иран атаковал военные базы короля Хусейна и «Аль-Азрак» в Иордании. В КСИР заявили, что операция была направлена на «техническую и ремонтную инфраструктуру, а также на места дислокации истребителей противника».