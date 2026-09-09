Fox News: США атаковали цели недалеко от острова Харк и города Джаск в Иране
ВС США нанесли удары по целям недалеко от острова Харк и города Джаск, сообщила корреспондент Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на высокопоставленного чиновника. Цели включают иранские нефтяные танкеры.
«Высокопоставленные американские чиновники сообщили Fox, что военные США нанесли удары по целям в районе острова Харк и (города – ред.) Джаск. Среди целей были иранские нефтяные танкеры», – сказано в сообщении журналистки в соцсети X.
Как отметила Гриффин, данная операция – часть более широкой кампании по экономическому давлению на Иран. Согласно стратегии ВС США, американские силы намерены затопить и вывести из строя иранские танкеры с сырой нефтью.
30 августа сообщалось, что ВС США нанесли удары по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак в Ормузском проливе. Как заявила американская сторона, с данных установок Иран планировал запустить ракеты с морскими минами в сторону Ормузского пролива. В ответ Иран атаковал военные базы короля Хусейна и «Аль-Азрак» в Иордании. В КСИР заявили, что операция была направлена на «техническую и ремонтную инфраструктуру, а также на места дислокации истребителей противника».
Помимо военного воздействия, США планируют ослабить Республику и экономически. В конце августа Трамп заявил, что США начали масштабную экономическую кампанию против Ирана, которую американский лидер окрестил «экономическим днем Д». Кампания также предполагает введение санкций против стран, поддерживающих Иран, и их исключение из долларовой системы.