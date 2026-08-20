Трамп объявил о начале экономической операции против Ирана
Соединенные Штаты начинают масштабную экономическую кампанию против Ирана после отказа Тегерана заключить сделку. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
По его словам, Тегеран не воспользовался предоставленной возможностью, поэтому США с этого дня начинают «самую сокрушительную экономическую операцию, когда-либо предпринимавшуюся против какой-либо страны».
Трамп отметил, что США намерены добиться изоляции Ирана в беспрецедентных масштабах. При этом он предупредил о последствиях для государств, которые оказывают поддержку Тегерану.
Одновременно глава Белого дома обратился к союзникам США с призывом присоединиться к Вашингтону.
19 августа Axios со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что ВС США организовали тайную перевозку миллионов баррелей нефти через Ормузский пролив без согласования с властями Ирана. По данным издания, американские военные создали судоходный коридор в южной части пролива вдоль побережья Омана. Операция продолжается уже несколько недель. За последние две недели по этому маршруту каждую ночь проходили от 15 до 20 танкеров. Американские военные не только сопровождают танкеры с нефтью, но и обеспечивают проход пустых судов из Аравийского моря в Персидский залив. По словам источников Axios, организовать коридор удалось после двухнедельной операции Центрального командования США, в результате которой были ослаблены иранские радиолокационные системы и средства морского наблюдения.
Сам Трамп подтвердил Axios, что сейчас через Ормузский пролив проходит «огромное количество нефти». Он также заявил, что Вашингтон в настоящее время не ведет переговоров с Тегераном.
18 августа спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф сказал, что Ормузский пролив будет открыт только после снятия американских нефтяных санкций, прекращения блокады и разморозки иранских активов. По данным агентства Mehr, он также сообщил о готовности Тегерана нанести США более серьезные удары в зависимости от дальнейших действий Вашингтона.