Трамп объявил о начале экономической операции против Ирана

19 августа Axios со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что ВС США организовали тайную перевозку миллионов баррелей нефти через Ормузский пролив без согласования с властями Ирана. По данным издания, американские военные создали судоходный коридор в южной части пролива вдоль побережья Омана. Операция продолжается уже несколько недель. За последние две недели по этому маршруту каждую ночь проходили от 15 до 20 танкеров. Американские военные не только сопровождают танкеры с нефтью, но и обеспечивают проход пустых судов из Аравийского моря в Персидский залив. По словам источников Axios, организовать коридор удалось после двухнедельной операции Центрального командования США, в результате которой были ослаблены иранские радиолокационные системы и средства морского наблюдения.