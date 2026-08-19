Axios сообщил о тайной операции США по перевозке нефти через Ормуз

Американские военные не только сопровождают танкеры с нефтью, но и обеспечивают проход пустых судов из Аравийского моря в Персидский залив. Там они загружаются нефтью стран региона, после чего возвращаются по тому же маршруту. Движение судов координирует оперативная группа из штаба сухопутных войск США в Форт-Брэгге.