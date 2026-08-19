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Axios сообщил о тайной операции США по перевозке нефти через Ормуз

Татьяна Мозолевская

ВС США организовали тайную перевозку миллионов баррелей нефти через Ормузский пролив без согласования с властями Ирана, сообщил Axios со ссылкой на двух американских чиновников.

По данным издания, американские военные создали судоходный коридор в южной части пролива вдоль побережья Омана. Операция продолжается уже несколько недель. За последние две недели по этому маршруту каждую ночь проходили от 15 до 20 танкеров.

Американские военные не только сопровождают танкеры с нефтью, но и обеспечивают проход пустых судов из Аравийского моря в Персидский залив. Там они загружаются нефтью стран региона, после чего возвращаются по тому же маршруту. Движение судов координирует оперативная группа из штаба сухопутных войск США в Форт-Брэгге.

Присоединит ли Дональд Трамп Ормузский пролив к США

Политика / Международные новости

По словам источников Axios, организовать коридор удалось после двухнедельной операции Центрального командования США, в результате которой были ослаблены иранские радиолокационные системы и средства морского наблюдения. С воздуха танкеры прикрывают истребители США от иранских беспилотников и крылатых ракет.

Президент США Дональд Трамп подтвердил Axios, что сейчас через Ормузский пролив проходит «огромное количество нефти». Он также заявил, что Вашингтон в настоящее время не ведет переговоров с Тегераном.

18 августа Трамп опубликовал изображение, на котором Ормузский пролив обозначен как «новая территория США».

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Ормузский пролив будет открыт только после снятия американских нефтяных санкций, прекращения блокады и разморозки иранских активов. По данным агентства Mehr, он также сообщил о готовности Тегерана нанести США более серьезные удары в зависимости от дальнейших действий Вашингтона.

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