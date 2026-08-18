Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
YDEX3 681,5+2,49%CNY Бирж.12,663+0,38%IMOEX2 138,43+2,16%RTSI792,4+2,16%RGBI113,75+0,41%RGBITR769+0,44%
Главная / Политика /

Трамп на карте обозначил Ормузский пролив как «новую территорию США»

Американский лидер опубликовал соответствующий пост в Truth Social
Елена Вострикова

Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором Ормузский пролив обозначен как «новая территория США». Соответствующий пост он разместил в соцсети Truth Social.

На опубликованной Трампом карте Персидского и Оманского заливов Ормузский пролив выделен синим кругом. Над ним размещена надпись «Новая территория США» (New U.S. Territory). Никакой дополнительной подписи к этой картинке американский лидер не добавил.

18 августа спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Ормузский пролив будет открыт только после снятия американских нефтяных санкций, прекращения блокады и разморозки иранских активов. По данным агентства Mehr, он также сообщил о готовности Тегерана нанести США более серьезные удары в зависимости от дальнейших действий Вашингтона.

Ормузский пролив: история и роль в мировой торговле энергоносителями

Бизнес / Транспорт

17 августа представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном потерял актуальность для Тегерана спустя несколько недель после его подписания 18 июня. В этот день формально завершилось 60-дневное перемирие, отведенное на заключение сделки. По словам Багаи, переговорный процесс за это время так и не начался из-за нарушения договоренностей американской стороной, поэтому, по его словам, Тегеран не видит смысла продлевать режим прекращения огня. Дипломат также заявил, что Иран не будет формировать свою региональную политику под давлением или в условиях жестких сроков.

При этом телеканал Al Arabiya 17 августа со ссылкой на источники сообщал, что США и Иран договорились продлить режим прекращения огня еще на 60 дней.

Donald J. Trump / TruthSocial
Donald J. Trump / TruthSocial
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь