Трамп на карте обозначил Ормузский пролив как «новую территорию США»Американский лидер опубликовал соответствующий пост в Truth Social
Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором Ормузский пролив обозначен как «новая территория США». Соответствующий пост он разместил в соцсети Truth Social.
На опубликованной Трампом карте Персидского и Оманского заливов Ормузский пролив выделен синим кругом. Над ним размещена надпись «Новая территория США» (New U.S. Territory). Никакой дополнительной подписи к этой картинке американский лидер не добавил.
18 августа спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Ормузский пролив будет открыт только после снятия американских нефтяных санкций, прекращения блокады и разморозки иранских активов. По данным агентства Mehr, он также сообщил о готовности Тегерана нанести США более серьезные удары в зависимости от дальнейших действий Вашингтона.
17 августа представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном потерял актуальность для Тегерана спустя несколько недель после его подписания 18 июня. В этот день формально завершилось 60-дневное перемирие, отведенное на заключение сделки. По словам Багаи, переговорный процесс за это время так и не начался из-за нарушения договоренностей американской стороной, поэтому, по его словам, Тегеран не видит смысла продлевать режим прекращения огня. Дипломат также заявил, что Иран не будет формировать свою региональную политику под давлением или в условиях жестких сроков.
При этом телеканал Al Arabiya 17 августа со ссылкой на источники сообщал, что США и Иран договорились продлить режим прекращения огня еще на 60 дней.