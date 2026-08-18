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Главная / Политика /

В Иране напомнили, когда откроют Ормуз

Сергей Пахомов

Ормузский пролив откроется только после того, как США снимут с Ирана нефтяные санкции, прекратят блокаду, а также разморозят активы исламской республики. Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, чьи слова приводит агентство Mehr.

Как уточнило издание, он выступил на 180-й открытой сессии Исламского консультативного собрания. Спикер парламента подчеркнул, что Иран готов нанести США более серьезные удары, но это зависит действий Белого дома.

«Как мы и предсказывали, враг, который из отчаяния согласился завершить войну, вскоре отказался от своих обязательств, чтобы компенсировать тяжелое политическое поражение», – сказал Мохаммад Багер Галибаф.

Представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи заявил, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном потерял для Тегерана свою актуальность спустя пару недель после его подписания. После 60-дневного формального перемирия переговоры так и не запустились, уточнил он. Причиной этого послужило грубое нарушение договоренностей со стороны американских властей.

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