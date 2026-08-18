В Иране напомнили, когда откроют Ормуз

Представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи заявил, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном потерял для Тегерана свою актуальность спустя пару недель после его подписания. После 60-дневного формального перемирия переговоры так и не запустились, уточнил он. Причиной этого послужило грубое нарушение договоренностей со стороны американских властей.