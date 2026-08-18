Приведет ли окончание временного перемирия на Ближнем Востоке к масштабной войне

За четыре дня до окончания ближневосточного перемирия министр финансов США Скотт Бессент в эфире Newsmax анонсировал экономическую изоляцию Ирана на «беспрецедентном уровне». В рамках так называемой новой кампании Economic Fury («Экономическая ярость») американцы планируют ударить по иранским банковским счетам, криптокошелькам, а также по активам по всему миру, за счет которых иранское правительство осуществляет платежи, заявил министр. Вероятность новой вооруженной эскалации на Ближнем Востоке вызвала рост недовольства у арабских союзников США в регионе, писала за пару дней до истечения американо-иранского перемирия The Washington Post со ссылкой на арабских и западных чиновников. По их словам, власти некоторых региональных государств уже стали сомневаться в целесообразности дальнейшего размещения американских военных баз на территории этих стран. Определенным сигналом для США стало заключение 7 августа в саудовской Мекке оборонительного союза между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном, рассказал изданию один из неназванных высокопоставленных европейских источников.