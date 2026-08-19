FT: Иран может атаковать военные объекты США в Европе при эскалации
Иран рассматривает возможность нанесения ударов по американским военным объектам в Европе в случае дальнейшей эскалации конфликта со стороны США. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на два источника, близких к иранским властям.
По их данным, Тегеран изучал возможность атак на американские объекты в Юго-Восточной Европе. Среди потенциальных целей рассматривалась авиабаза Безмер в Болгарии, которую США используют для дозаправки самолетов. Источники также упомянули Кипр, где расположена британская авиабаза. Кроме того, иранские власти рассматривали возможность атак на подводные оптоволоконные кабели в Ормузском проливе, утверждает FT.
Собеседники газеты заявили, что в случае нового витка конфликта Тегеран может расширить географию ударов за пределы Ближнего Востока. «Если США зайдут слишком далеко, Иран будет защищаться любой ценой, выйдет за пределы региона и нанесет удар по Европе», – сказал один из источников.
До этого Иран уже предпринимал попытки атаковать удаленные цели. В феврале США заявляли о запуске ракет в направлении базы Диего-Гарсия в Индийском океане, а в марте Турция сообщила о перехвате иранских баллистических ракет. В том же месяце беспилотник нанес удар по британской авиабазе на Кипре.
По словам источников FT, атака Ирана на американскую базу в Иордании в июле, в результате которой погибли трое военнослужащих США, стала наиболее точным дальним ударом Тегерана и продемонстрировала его способность поражать цели на значительном расстоянии.
Конфликт между США и Ираном начался 28 февраля. В июне стороны заключили меморандум о прекращении огня, однако договоренности продержались несколько недель. 17 августа формально завершилось 60-дневное перемирие, отведенное на заключение соглашения.
18 августа Трамп заявил, что США не ведут и не планируют вести переговоры с Ираном. По его словам, морская блокада при этом остается в силе. Американский президент также заявил, что Ормузский пролив открыт и функционирует, а находившиеся там морские мины обезврежены или взорваны. В тот же день Трамп опубликовал карту, на которой Ормузский пролив был обозначен как «новая территория США» (New U.S. Territory).