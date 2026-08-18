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Трамп: США не ведут и не планируют переговоров с Ираном

Елена Вострикова

Никаких переговоров США с Ираном сейчас не ведется и не планируется. Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

«Морская блокада остается в полной силе», – заявил американский лидер.

По словам Трампа, Ормузский пролив открыт и функционирует, а все находившиеся там морские мины обезврежены или взорваны.

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18 августа Трамп опубликовал карту, на которой обозначил Ормузский пролив как «новую территорию США». На изображении Персидского и Оманского заливов пролив был выделен синим кругом с надписью «New U.S. Territory». Дополнительных комментариев к публикации американский президент не привел.

17 августа формально завершилось 60-дневное перемирие, отведенное на заключение сделки. В тот день представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи заявлял, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном потерял актуальность для Тегерана уже спустя несколько недель после его подписания в июне. Он отмечал, что переговорный процесс за прошедшее время так и не начался из-за нарушения договоренностей американской стороной. По его словам, из-за этого Тегеран не видит смысла продлевать режим прекращения огня.

18 августа спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф сообщал, что Ормузский пролив будет открыт только после того, как США снимут с Исламской Республики нефтяные санкции, прекратят блокаду, а также разморозят активы.

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