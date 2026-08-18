Трамп: США не ведут и не планируют переговоров с Ираном
Никаких переговоров США с Ираном сейчас не ведется и не планируется. Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.
«Морская блокада остается в полной силе», – заявил американский лидер.
По словам Трампа, Ормузский пролив открыт и функционирует, а все находившиеся там морские мины обезврежены или взорваны.
18 августа Трамп опубликовал карту, на которой обозначил Ормузский пролив как «новую территорию США». На изображении Персидского и Оманского заливов пролив был выделен синим кругом с надписью «New U.S. Territory». Дополнительных комментариев к публикации американский президент не привел.
17 августа формально завершилось 60-дневное перемирие, отведенное на заключение сделки. В тот день представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи заявлял, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном потерял актуальность для Тегерана уже спустя несколько недель после его подписания в июне. Он отмечал, что переговорный процесс за прошедшее время так и не начался из-за нарушения договоренностей американской стороной. По его словам, из-за этого Тегеран не видит смысла продлевать режим прекращения огня.
18 августа спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф сообщал, что Ормузский пролив будет открыт только после того, как США снимут с Исламской Республики нефтяные санкции, прекратят блокаду, а также разморозят активы.