Трамп: США не ведут и не планируют переговоров с Ираном

17 августа формально завершилось 60-дневное перемирие, отведенное на заключение сделки. В тот день представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи заявлял, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном потерял актуальность для Тегерана уже спустя несколько недель после его подписания в июне. Он отмечал, что переговорный процесс за прошедшее время так и не начался из-за нарушения договоренностей американской стороной. По его словам, из-за этого Тегеран не видит смысла продлевать режим прекращения огня.