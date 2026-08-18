WP: позиции Трампа и Вэнса по Ирану расходятся
Заявления президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса демонстрируют расхождения в подходах к ситуации вокруг Ирана, пишет The Washington Post. В частности, политики по-разному обозначили главную цель американской администрации.
На прошлой неделе Вэнс в эфире Fox News заявил, что первоочередной задачей властей США стало удержание цен на нефть и бензин на низком уровне. Второй целью он назвал недопущение получения Ираном ядерного оружия. «Цель номер один – сохранить нефть и бензин дешевыми для американцев по всей нашей стране, а затем, очевидно, цель номер два – гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие», – сказал вице-президент.
Трамп 17 августа фактически обозначил другую последовательность приоритетов. В Truth Social он написал, что главной целью США «является и всегда будет» недопущение появления у Ирана ядерного оружия.
Как отмечает The Washington Post, различия в заявлениях Трампа и Вэнса возникают на фоне роста цен на топливо в США и приближения промежуточных выборов. Средняя стоимость галлона бензина в стране за последнюю неделю выросла почти на 8 центов и достигла $4,02. Дизельное топливо подорожало на 14,3 цента – до $5,42 за галлон.
При этом в Белом доме наличие разногласий между президентом и вице-президентом отрицают. Представитель администрации Анна Келли заявила изданию, что «никаких разногласий нет», а вся администрация поддерживает позицию Трампа о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия.
Сам Вэнс ранее также говорил, что окончательные решения по Ирану принимает президент. По его словам, внутри администрации могут проходить дискуссии о дальнейших действиях, однако после принятия Трампом решения его команда действует сообща.
18 августа Трамп заявил, что никаких переговоров США с Ираном сейчас не ведется и не планируется. По словам Трампа, Ормузский пролив открыт и функционирует, а все находившиеся там морские мины обезврежены или взорваны.
За день до этого Al Arabiya сообщало, что США и Иран достигли договоренности о продлении режима прекращения огня.