WP: позиции Трампа и Вэнса по Ирану расходятся

На прошлой неделе Вэнс в эфире Fox News заявил, что первоочередной задачей властей США стало удержание цен на нефть и бензин на низком уровне. Второй целью он назвал недопущение получения Ираном ядерного оружия. «Цель номер один – сохранить нефть и бензин дешевыми для американцев по всей нашей стране, а затем, очевидно, цель номер два – гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие», – сказал вице-президент.