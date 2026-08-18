Как война с Ираном сокращает присутствие США в мире

Как война с Ираном сокращает присутствие США в миреСША уменьшают военную активность даже в Восточной Азии
США существенно сократят свое участие в совместных ежегодных военных учениях с Южной Кореей, так как они дорого обходятся с финансовой точки зрения и мешают нормализации диалога с КНДР. Об этом в своей соцсети Truth Social 17 августа написал американский президент Дональд Трамп. Он подчеркнул, что одним из факторов, повлиявших на принятие им такого решения, были «очень хорошие отношения» с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Кроме того, Трамп припомнил отказ Южной Кореи от участия в «денуклеаризации Исламской Республики Иран».
Учения, о которых говорит Трамп, начались через несколько часов после публикации его заявления. Они продлятся 10 дней и будут сосредоточены на отработке сценариев применения со стороны КНДР беспилотников и кибератак. Об этом говорится в совместном заявлении США и Южной Кореи, посвященном учениям, с которым ознакомились журналисты агентства Reuters.
По информации телеканала CNN, в учениях должны принять участие 18 000 южнокорейских и несколько тысяч американских военнослужащих. При этом, как сообщила газета The Japan Times, масштабы нынешних учений были пересмотрены в сравнении с прошлогодними в сторону уменьшения еще до заявлений Трампа. Официальное количество участников не раскрывается, но, по информации издания South China Morning Post, в 2025 г. количество американских военных, задействованных в учениях, не превышало 3000–4000 человек. На сайте президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна размещено сообщение, подчеркивающее готовность продолжить сотрудничество с Вашингтоном не только в своем регионе, но и на Ближнем Востоке. Он также выразил надежду на то, что дружеские отношения между Трампом и Кимом будут способствовать дипломатической разрядке на Корейском полуострове. За несколько дней до начала учений, 12 августа, военные КНДР провели очередные испытания баллистической ракеты.
На этом фоне США продолжают усиливать свою военную группировку близ Ирана. Помимо развернутых там с начала совместной американо-израильской операции в конце февраля сил всего на Ближнем Востоке у США находится до 50 000 военнослужащих. За несколько часов до поста Трампа о совместных с Южной Кореей учениях агентство Associated Press cообщило о переброске из Азии на Ближний Восток авианосца USS George Washington на замену USS Abraham Lincoln, который находился в регионе с конца января. Первый был развернут в западной части Тихого океана и оставался последним американским авианосцем в Азии.
По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, сокращение совместных учений отражает углубляющийся кризис в отношениях Вашингтона и Сеула. «Кризисные процессы мы наблюдаем уже не первый месяц, но сейчас они доходят до очевидной для всех черты», – говорит эксперт. Одной из причин он называет разногласия вокруг обещанных Южной Кореей инвестиций в экономику США: Сеул ранее заявлял о планах вложить $350 млрд. Однако средства, как говорит Дудаков, так и не поступили.
Еще одним предметом спора остаются расходы на американское военное присутствие. Сейчас Южная Корея платит США около $1 млрд в год, тогда как Трамп, по оценке эксперта, настаивает на увеличении суммы до $3–5 млрд. «Пока договориться не удалось, и вопрос остается в подвешенном состоянии», – отмечает собеседник.
На решение Белого дома мог повлиять и иранский фактор, продолжает эксперт. Союзники США не спешат поддерживать Вашингтон в действиях против Ирана, а американские ресурсы, включая комплексы Patriot, перераспределяются с азиатского направления на Ближний Восток. На этом фоне «американцы постепенно сокращают свое военное участие в делах Корейского полуострова» и в мире этот шаг могут воспринять как признак ослабления позиций США, подчеркивает Дудаков.
$22 млрд
В свой первый срок (2017–2021) Трамп также выступал за пересмотр американского участия в совместных с союзниками учениях. Это коснулось и Южной Кореи, от которой Трамп и тогда требовал более существенного участия в обеспечении своей обороны, в том числе увеличения расходов на содержание расквартированных там американских войск и вспомогательного персонала. Согласно официальным данным конгресса США, их количество составляет почти 28 500 человек. Тогда же эти вопросы становились причиной приостановки учений, например в 2018 г.
Сокращение совместных учений с Южной Кореей может быть стремлением США восстановить переговоры с КНДР, предположил старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По словам эксперта, это означало бы продолжение дипломатического трека, который Трамп пытался выстроить еще в первый президентский срок. Вместе с тем американский президент мог отреагировать на отказ Сеула поддержать Вашингтон в иранской военной операции. «Трамп просто отплачивает ему той же монетой», – сказал Кошкин. Он также отмечает, что сейчас президент США сосредоточен на Ближнем Востоке и не хочет «распыляться» на военные учения с Южной Кореей до разрешения иранского вопроса. Такой подход, по его мнению, укладывается и в более широкий курс на сокращение американского присутствия в менее приоритетных регионах.