Как война с Ираном сокращает присутствие США в мире

По информации телеканала CNN, в учениях должны принять участие 18 000 южнокорейских и несколько тысяч американских военнослужащих. При этом, как сообщила газета The Japan Times, масштабы нынешних учений были пересмотрены в сравнении с прошлогодними в сторону уменьшения еще до заявлений Трампа. Официальное количество участников не раскрывается, но, по информации издания South China Morning Post, в 2025 г. количество американских военных, задействованных в учениях, не превышало 3000–4000 человек. На сайте президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна размещено сообщение, подчеркивающее готовность продолжить сотрудничество с Вашингтоном не только в своем регионе, но и на Ближнем Востоке. Он также выразил надежду на то, что дружеские отношения между Трампом и Кимом будут способствовать дипломатической разрядке на Корейском полуострове. За несколько дней до начала учений, 12 августа, военные КНДР провели очередные испытания баллистической ракеты.