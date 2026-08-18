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Как война с Ираном сокращает присутствие США в мире

США уменьшают военную активность даже в Восточной Азии
Роман Романов
Анна Сироткина
Seung-il Ryu / NurPhoto / AFP
Seung-il Ryu / NurPhoto / AFP

США существенно сократят свое участие в совместных ежегодных военных учениях с Южной Кореей, так как они дорого обходятся с финансовой точки зрения и мешают нормализации диалога с КНДР. Об этом в своей соцсети Truth Social 17 августа написал американский президент Дональд Трамп. Он подчеркнул, что одним из факторов, повлиявших на принятие им такого решения, были «очень хорошие отношения» с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Кроме того, Трамп припомнил отказ Южной Кореи от участия в «денуклеаризации Исламской Республики Иран».

Учения, о которых говорит Трамп, начались через несколько часов после публикации его заявления. Они продлятся 10 дней и будут сосредоточены на отработке сценариев применения со стороны КНДР беспилотников и кибератак. Об этом говорится в совместном заявлении США и Южной Кореи, посвященном учениям, с которым ознакомились журналисты агентства Reuters.

По информации телеканала CNN, в учениях должны принять участие 18 000 южнокорейских и несколько тысяч американских военнослужащих. При этом, как сообщила газета The Japan Times, масштабы нынешних учений были пересмотрены в сравнении с прошлогодними в сторону уменьшения еще до заявлений Трампа. Официальное количество участников не раскрывается, но, по информации издания South China Morning Post, в 2025 г. количество американских военных, задействованных в учениях, не превышало 3000–4000 человек. На сайте президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна размещено сообщение, подчеркивающее готовность продолжить сотрудничество с Вашингтоном не только в своем регионе, но и на Ближнем Востоке. Он также выразил надежду на то, что дружеские отношения между Трампом и Кимом будут способствовать дипломатической разрядке на Корейском полуострове. За несколько дней до начала учений, 12 августа, военные КНДР провели очередные испытания баллистической ракеты.

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Политика / Международные новости

На этом фоне США продолжают усиливать свою военную группировку близ Ирана. Помимо развернутых там с начала совместной американо-израильской операции в конце февраля сил всего на Ближнем Востоке у США находится до 50 000 военнослужащих. За несколько часов до поста Трампа о совместных с Южной Кореей учениях агентство Associated Press cообщило о переброске из Азии на Ближний Восток авианосца USS George Washington на замену USS Abraham Lincoln, который находился в регионе с конца января. Первый был развернут в западной части Тихого океана и оставался последним американским авианосцем в Азии.

По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, сокращение совместных учений отражает углубляющийся кризис в отношениях Вашингтона и Сеула. «Кризисные процессы мы наблюдаем уже не первый месяц, но сейчас они доходят до очевидной для всех черты», – говорит эксперт. Одной из причин он называет разногласия вокруг обещанных Южной Кореей инвестиций в экономику США: Сеул ранее заявлял о планах вложить $350 млрд. Однако средства, как говорит Дудаков, так и не поступили.

Еще одним предметом спора остаются расходы на американское военное присутствие. Сейчас Южная Корея платит США около $1 млрд в год, тогда как Трамп, по оценке эксперта, настаивает на увеличении суммы до $3–5 млрд. «Пока договориться не удалось, и вопрос остается в подвешенном состоянии», – отмечает собеседник.

На решение Белого дома мог повлиять и иранский фактор, продолжает эксперт. Союзники США не спешат поддерживать Вашингтон в действиях против Ирана, а американские ресурсы, включая комплексы Patriot, перераспределяются с азиатского направления на Ближний Восток. На этом фоне «американцы постепенно сокращают свое военное участие в делах Корейского полуострова» и в мире этот шаг могут воспринять как признак ослабления позиций США, подчеркивает Дудаков.

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В свой первый срок (2017–2021) Трамп также выступал за пересмотр американского участия в совместных с союзниками учениях. Это коснулось и Южной Кореи, от которой Трамп и тогда требовал более существенного участия в обеспечении своей обороны, в том числе увеличения расходов на содержание расквартированных там американских войск и вспомогательного персонала. Согласно официальным данным конгресса США, их количество составляет почти 28 500 человек. Тогда же эти вопросы становились причиной приостановки учений, например в 2018 г.

Сокращение совместных учений с Южной Кореей может быть стремлением США восстановить переговоры с КНДР, предположил старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По словам эксперта, это означало бы продолжение дипломатического трека, который Трамп пытался выстроить еще в первый президентский срок. Вместе с тем американский президент мог отреагировать на отказ Сеула поддержать Вашингтон в иранской военной операции. «Трамп просто отплачивает ему той же монетой», – сказал Кошкин. Он также отмечает, что сейчас президент США сосредоточен на Ближнем Востоке и не хочет «распыляться» на военные учения с Южной Кореей до разрешения иранского вопроса. Такой подход, по его мнению, укладывается и в более широкий курс на сокращение американского присутствия в менее приоритетных регионах.

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