Трамп выразил желание остаться президентом США на третий срок
Президент США Дональд Трамп выразил желание остаться на посту еще на один срок. Об этом он сообщил в ходе предвыборного митинга республиканской партии в штате Огайо.
Во время мероприятия толпа спонтанно выкрикнула «Еще четыре года!», призвав американского лидера избраться в третий раз. Трамп, в свою очередь, ответил избирателям, что готов к новому сроку на посту президента.
«Я бы с удовольствием это сделал», – подчеркнул глава государства (цитата по Associated Press). Кроме того, он отметил, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в ноябре США ждет экономический успех, «какого еще никто не видел». Трамп закончил свою речь, пообещав избирателям $5000 от правительства, если республиканская партия сохранит контроль над палатой представителей и сенатом.
12 августа американский лидер заявил, что пошел бы на третий срок, но закон в США не позволяет сделать этого. «Меня об этом просят все, все хотят, чтобы я это сделал, но закон очень строгий», – отметил он.
11 августа Трамп пошутил, что хочет стать следующим президентом Соединенных Штатов. По его словам, кто бы ни был следующим лидером США, он будет приписывать заслуги нынешнего главы государства себе, отметив, что в стране открываются тысячи предприятий.