Трамп выразил желание остаться президентом США на третий срок

«Я бы с удовольствием это сделал», – подчеркнул глава государства (цитата по Associated Press). Кроме того, он отметил, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в ноябре США ждет экономический успех, «какого еще никто не видел». Трамп закончил свою речь, пообещав избирателям $5000 от правительства, если республиканская партия сохранит контроль над палатой представителей и сенатом.