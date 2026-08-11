Трамп пошутил о желании стать следующим президентом США

Трамп уже шутил о самовыдвижении на президентских выборах в 2028 г. 25 июля на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома американский лидер в шутку объявил о намерении баллотироваться на четвертый президентский срок. Выступая перед журналистами, Трамп заявил: «Как и в случае с моим президентским сроком, во второй раз всегда получается удачнее. <...> А третий раз будет еще лучше». В завершение речи он сделал «сенсационное заявление» о планах переизбраться на «четвертый срок» и надел кепку с надписью «Трамп 2028».