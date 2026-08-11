Трамп пошутил о желании стать следующим президентом США
Президент США Дональд Трамп на фоне продолжающихся спекуляций вокруг президентских выборов пошутил, что хочет статью следующим президентом Соединенных Штатов. Об этом он заявил в интервью политическому обозревателю Уэйну Руту.
Отдельно американский лидер сказал, что сейчас в США строятся и открываются тысячи предприятий и работа продолжится в течение полутора лет.
«И кто бы ни стал следующим президентом, он будет приписывать себе заслуги за то, чего добился я», – сказал он.
Трамп уже шутил о самовыдвижении на президентских выборах в 2028 г. 25 июля на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома американский лидер в шутку объявил о намерении баллотироваться на четвертый президентский срок. Выступая перед журналистами, Трамп заявил: «Как и в случае с моим президентским сроком, во второй раз всегда получается удачнее. <...> А третий раз будет еще лучше». В завершение речи он сделал «сенсационное заявление» о планах переизбраться на «четвертый срок» и надел кепку с надписью «Трамп 2028».
При этом, согласно 22-й поправке к Конституции США, пребывание президента в должности ограничивается только двумя сроками. Несмотря на это, Трамп неоднократно в шутку допускал возможность выдвижения и утверждал, что знает «пути» для обхода ограничений.
В последнее время американский президент называет в качестве возможного преемника вице-президента Джей Ди Вэнса. 6 августа газета The Washington Post писала, что Трамп в частном порядке заявил спонсорам Республиканской партии, что хочет видеть Вэнса в качестве кандидата на высший государственный пост на президентских выборах 2028 г. Как отмечала газета, это заявление противоречит риторике Трампа за последний год: Трамп публично подстрекает к борьбе за свое расположение Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.
6 июля портал Axios сообщил, что Трамп все больше склоняется к тому, чтобы видеть в Вэнсе преемника.