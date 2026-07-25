Трамп пошутил о выдвижении на новый президентский срок

22-я поправка к Конституции США, принятая в 1951 г., ограничивает пребывание президента в должности двумя сроками. Несмотря на это, Трамп ранее неоднократно в шутку допускал возможность выдвижения на третий срок и утверждал, что знает «пути» для обхода ограничений. В качестве возможных преемников он называл вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.