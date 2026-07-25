Трамп пошутил о выдвижении на новый президентский срок
Президент США Дональд Трамп на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в шутку объявил о намерении баллотироваться на четвертый президентский срок. Мероприятие было перенесено с апреля на июль из-за попытки покушения на американского лидера.
Выступая перед журналистами, Трамп заявил: «Как и в случае с моим президентским сроком, во второй раз всегда получается удачнее. <...> А третий раз будет еще лучше».
В завершение речи он сделал «сенсационное заявление» о планах переизбраться на «четвертый срок» и надел кепку с надписью «Трамп 2028».
Нынешний срок для Трампа является вторым. При этом он не признает свое поражение на выборах 2020 г., считая их сфальсифицированными. Следующие президентские выборы в США запланированы на 2028 г.
22-я поправка к Конституции США, принятая в 1951 г., ограничивает пребывание президента в должности двумя сроками. Несмотря на это, Трамп ранее неоднократно в шутку допускал возможность выдвижения на третий срок и утверждал, что знает «пути» для обхода ограничений. В качестве возможных преемников он называл вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.