Трамп объявил о планах США начать геологоразведку в Гренландии

22 сентября Трамп заявил о планах США построить две крупные военные базы в Гренландии. Он сообщил, что Вашингтон достиг соответствующего соглашения с Данией и Гренландией. По словам американского президента, договоренности должны укрепить позиции США в Арктике и предотвратить появление на острове военных объектов противников Вашингтона.