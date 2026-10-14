Трамп объявил о планах США начать геологоразведку в Гренландии
США в ближайшее время приступят к масштабной разведке месторождений нефти, газа и полезных ископаемых в Гренландии. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, некоторые эксперты считают, что на острове сосредоточены значительные запасы легкодоступной нефти, превосходящие ресурсы большинства других территорий мира. При этом конкретных оценок запасов американский лидер не привел.
Трамп подчеркнул стратегическое значение Гренландии для безопасности США и Европы. По его словам, расположение острова позволяет Вашингтону отражать потенциальные атаки на американскую территорию, в том числе с применением беспилотников и ракет.
29 сентября госсекретарь США Марко Рубио допустил совместную с властями Гренландии добычу редкоземельных металлов. По его словам, соглашение о расширении американского военного присутствия на острове открывает возможности для инвестиций в разработку месторождений.
22 сентября Трамп заявил о планах США построить две крупные военные базы в Гренландии. Он сообщил, что Вашингтон достиг соответствующего соглашения с Данией и Гренландией. По словам американского президента, договоренности должны укрепить позиции США в Арктике и предотвратить появление на острове военных объектов противников Вашингтона.