Рубио допустил совместную добычу редкоземельных металлов в Гренландии

Соглашение о расширении военного присутствия США, Дания и Гренландия подписали 22 сентября.‍ Тогда жа президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что США построят военные базы на территории Гренландии. По его словам, соглашение предотвратит «создание противниками США военного присутствия в Гренландии» и укрепит стратегические позиции Соединенных Штатов в Арктике.