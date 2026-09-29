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Рубио допустил совместную добычу редкоземельных металлов в Гренландии

Инна Шульгина

После соглашения с Гренландией и Данией о расширении американского военного присутствия у США появилась возможность заняться добычей редкоземельных минералов на острове. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил Fox News.

По его словам, США сделают это в партнерстве с местными властями.

«Теперь, когда это [сделка] позади, я думаю, у нас есть возможность сделать там хорошие инвестиции», – сказал Рубио (цитата по «РИА Новости»).

Госсекретарь США добавил, что добыча не была приоритетом, но теперь у Вашингтона есть такая возможность.

Соглашение о расширении военного присутствия США, Дания и Гренландия подписали 22 сентября.‍ Тогда жа президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что США построят военные базы на территории Гренландии. По его словам, соглашение предотвратит «создание противниками США военного присутствия в Гренландии» и укрепит стратегические позиции Соединенных Штатов в Арктике.

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