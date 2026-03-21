Великобритания разрешила США использовать базы для операций против Ирана
Великобритания разрешила США использовать свои военные базы для операций против Ирана в рамках коллективной самообороны региона. Об этом сообщается в заявлении британского правительства на его сайте.
Речь идет о поддержке так называемых оборонительных действий, «направленных на нейтрализацию ракетных позиций и возможностей, используемых для атак на суда в Ормузском проливе». Власти подтвердили, что соглашение включает такие операции США.
В заявлении подчеркивается, что Лондон работает с союзниками над обеспечением безопасности судоходства. «Великобритания тесно взаимодействует с международными партнерами для выработки эффективного плана по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе», – говорится в документе.
Министры осудили действия Ирана, включая удары по коммерческим судам и гражданской инфраструктуре, а также блокирование пролива. Они отметили, что это может усилить региональный кризис и негативно сказаться на мировой экономике.
При этом британские власти заявили о приверженности международному праву и подчеркнули, что не намерены втягиваться в более широкий конфликт, призвав к срочной деэскалации.
16 марта The Telegraph писал, что премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер не планирует отправлять военные корабли, чтобы способствовать открытию Ормузского пролива. Его отказ прозвучал на фоне призыва американского лидера усилить военный контингент для предотвращения нарастающего экономического кризиса.
18 марта президент США Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в помощи в защите Ормузского пролива от Ирана. «На самом деле нам не нужна никакая помощь», – сказал Трамп.