США отозвали бомбардировщики с базы в Великобритании

Перед этим были арестованы шесть подозреваемых в связи с предполагаемой атакой на базу. Нападение предотвратили 27 сентября. Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм заявил о «веских основаниях» полагать, что Иран причастен к инциденту, который «окутан тайной после того, как Великобритания освободила подозреваемых под залог, но продолжила расследование».