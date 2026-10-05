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США отозвали бомбардировщики с базы в Великобритании

Инна Шульгина
Alastair Grant / AP Photo
Alastair Grant / AP Photo

США вывели свои бомбардировщики B-1 с британской авиабазы Королевских ВВС в Фэрфорде. Решение связано с предполагаемыми заговорами для нападения на объект, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.

Перед этим были арестованы шесть подозреваемых в связи с предполагаемой атакой на базу. Нападение предотвратили 27 сентября. Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм заявил о «веских основаниях» полагать, что Иран причастен к инциденту, который «окутан тайной после того, как Великобритания освободила подозреваемых под залог, но продолжила расследование».

29 сентября госсекретарь США Марко Рубио заявлял Fox News, что в инциденте на авиабазе Фэрфорд присутствует иностранное вмешательство.

Фэрфорд – единственная база в Европе, где садятся стратегические бомбардировщики США. С этой базы они летали бомбить Ирак и Югославию.

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